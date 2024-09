Fout van De Ligt heeft geen gevolgen voor Oranje, dat ruim wint van Bosnië en Herzegovina

Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League winnend weten af te sluiten tegen Bosnië en Herzegovina. De ploeg van Ronald Koeman was duidelijk de betere tegen de nummer 75 van de FIFA ranking en won uiteindelijk afgetekend met 5-2. Een smet op het duel was de fout van Matthijs de Ligt bij de 3-2.

Bondscoach Ronald Koeman had in zijn basiselftal ruimte gemaakt voor één speler die nog nooit vanaf de aftrap in Oranje speelde. Zirkzee mocht na twee korte invalbeurten op het EK nu dus vanaf het begin in de punt van de aanval starten. Hij werd geflankeerd door Gakpo en Xavi Simons. Een andere grote wijziging ten opzichte van het net afgelopen EK was de basisplaats voor de bij Liverpool uitstekend presterende Ryan Gravenberch. Hij vormde het middenveld met Jerdy Schouten en Reijnders.

Al snel werd het een basisdebuut voor Zirkzee om nooit te vergeten. In de dertiende minuut dribbelde Xavi Simons van links naar binnen, waarna zijn schot half geblokt werd. De bal ging omhoog en landde op het hoofd van Zirkzee, die technisch heel knap de bal achterwaarts in het doel kopte: 1-0. Maar waar Nederland de touwtjes strak in handen had en het een kwestie van tijd leek voor Nederland de voorsprong uit zou bouwen was het in de 26e minuut toch ineens gelijk. Uit het niets stond Ermedin Demirović oog in oog met Bart Verbruggen waarna de aanvaller van VfB Stuttgart de bal koeltjes onder de doelman door schoof: 1-1. Vlak voor rust kwam Oranje bijna op voorsprong toen Reijnders na een hakje de bal in de loop mee kreeg van Zirkzee en de bal hard op de lat schoot. Die voorsprong voor rust kwam er in de 47e minuut alsnog toen Zirkzee met een knappe en scherpe pass Reijnders bereikte. Gakpo maakte een loopactie ruimte voor de middenvelder van AC Milan die daardoor ongehinderd het strafschopgebied in kon dribbelen. Alleen voor doelman Nikola Vasilj werkte Reijnders vervolgens simpel af met links: 2-1.

In de 56e minuut nam Nederland verder afstand na een aanval die twee minuten daarvoor begon. Uiteindelijk zette Ryan Gravenberch Reijnders alleen voor doelman Vasilj, waarna Reijnders de bal breed legde op de meegelopen Gakpo. De aanvaller van Liverpool hoefde alleen nog maar tegen de bal aan te lopen om de voorsprong te verdubbelen: 3-1. In de 73e minuut werd het ineens toch weer spannend toen Bosnië-Herzegovina uit het niets de aansluitingstreffer maakte. Matthijs de Ligt was Edin Džeko helemaal kwijt waardoor de aanvaller van het Turkse Fenerbahçe zomaar oog in oog met Verbruggen stond. De ervaren aanvaller faalde niet en plaatste de bal rustig achter de keeper van Brighton & Hove Albion: 3-2.

Vlak voor tijd maakte de ingevallen Weghorst aan alle onzekerheid een einde. Quinten Timber veroverde de bal op het middenveld en schoot op doel. De bal werd van richting veranderd waardoor Vasilj de bal alleen nog maar kon blokken. Weghorst was er vervolgens als de kippen bij om de rebound binnen te schieten: 4-2. In de 90e minuut bracht Xavi Simons de marge zelfs op drie, toen hij na een één-twee met Donyell Malen via een verdediger raak schoot: 5-2. Met de zege kent Oranje een goede start van het toernooi. Komende dinsdag wacht Duitsland, dat ook de eerste wedstrijd won.

