Francesco Farioli krijgt pijnlijk verwijt, als hij vergeleken wordt met John van 't Schip

Sportjournalist Willem Vissers van De Volkskrant vindt dat het spel van Ajax onder Francesco Farioli niet veel beter is dan vorig seizoen onder John van 't Schip, zo stelt hij maandagavond in het ESPN-programma Voetbalpraat. Vissers vindt de Italiaan wél een interessante trainer, maar vindt dat hij Ajax nog niet aan het voetballen heeft gekregen.

In het programma Voetbalpraat van ESPN bespreekt Vissers maandagavond het niveau van Ajax, dat zaterdag gelijkspeelde op bezoek bij Go Ahead Eagles (1-1): "Ik vind Ajax echt heel slecht. Ik vond het vorige week tegen Fortuna al slecht, toen maakte ik daar een tweet over en kreeg ik alle Ajax-supporters over mij heen. Ze speelden een aardige tweede helft, maar toen speelde Ajax ook tegen tien man van Fortuna Sittard, dat echt ongekend slecht was. Die deden alles fout", vond Vissers.

Go Ahead Eagles doet alles beter dan Ajax

Artikel gaat verder onder video

De journalist vervolgt: "Ook tegen Go Ahead Eagles zie ik eigenlijk gewoon niets. Go Ahead doet alles beter. Dat voetbalt beter en is een beter team en is ook gewoon vijf spelers verloren. Ik vind het op alle fronten niets. Het was al vreemd dat Diant Ramaj was gepasseerd, dat je iemand die geld vertegenwoordigt op de bank zet...", verzucht Vissers, die zelf nooit voor Remko Pasveer als eerste doelman van Ajax had gekozen.

LEES OOK: Vernietigend oordeel na duel van Ajax: 'Hij had hem écht bij zijn strot moeten pakken!'

Interessante trainer

Ondanks dat het spel van Ajax geen indruk maakt op de journalist van De Volkskrant, bevalt Vissers de werkwijze van Farioli bij Ajax wel: "Ik vind die man wel leuk en sympathiek, dat hij breekt met het verleden en zegt dat Ajax veel harder moet werken. Ik vind dat hij veel dingen goed doet, maar het spel vind ik nauwelijks beter dan vorig seizoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Woede om opvallend moment bij Ajax in 55e minuut: 'Je moet je doodschamen'

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.