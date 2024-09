Vernietigend oordeel na duel van Ajax: 'Hij had hem écht bij zijn strot moeten pakken!'

Sportjournalist Tijmen van Wissing heeft geen goed woord over voor de manier waarop scheidsrechter Marc Nagtegaal zich zaterdagavond heeft gepresenteerd bij Go Ahead Eagles tegen Ajax. De foute beslissing rondom het discutabele penaltymoment én Nagtegaal zijn 'pedante' houding zorgen voor irritaties bij de sportverslaggever van RTV Oost.

In het programma De Oosttribune wordt het veelbesproken penaltymoment in de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax besproken. Nagtegaal legde de bal na een vermeende handsbal van Davy Klaassen niet op de stip, waarna ook videoscheidsrechter Stan Teuben niet ingreep: "Ik vond het van die Nagtegaal een misser van jewelste, maar die Stan Teuben (VAR), dat is ongelooflijk", begint Van Wissing in het sportprogramma van RTV Oost. "Het erge vind ik dan nog dat hij (Nagtegaal) met zijn gezicht er naar toe staat. Ik denk dat het gewoon onkunde is van die mensen. Die Teuben, die kan er toch helemaal niets van en die Nagtegaal ook niet. Die man moet je helemaal niet meer laten fluiten, dat kan toch niet!"

'Pedante' houding van de scheidsrechter

Naast de beslissing van Nagtegaal in het veld, stoort ook de houding van de 31-jarige arbiter Van Wissing enorm: "Nagtegaal loopt naar Dennis van der Ree", doelt Van Wissing op de gele kaart die de assistent van Go Ahead Eagles kreeg. "Ik sta niet voor mijzelf in als zoveel onkunde naar je toe komt lopen, met dat gebaartje erbij. Het is schandalig. Ik word er zo beroerd van. Wat hij had moeten doen die Van der Ree, die had Nagtegaal écht bij het strotje moeten pakken en in het Ipad moeten drukken en zeggen: hier, daarom (penalty) moet je naar de kant! Dit is toch niet meer te bevatten", vindt Van Wissing. "Als supporter moet je jouw emoties in bedwang houden? Nou, mij zou het niet lukken!

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof zorgde voor grote verbazing tijdens Ajax - Fortuna Sittard.