Gehavend Arsenal na felle eerste helft met minimaal verschil te sterk voor Tottenham Hotspur

Arsenal heeft zondagmiddag gewonnen van Tottenham Hotspur. In de 196e klassieker won de ploeg van Mikel Arteta met minimaal verschil in een venijnige maar niet bijzonder spectaculaire wedstrijd: 0-1. Gabriel Magalhães was de matchwinner, hij scoorde in de 65e minuut de enige treffer.

Arsenal moest het deze zondag doen zonder aanvoerder Martin Ødegaard, die midweeks geblesseerd raakte bij een interland met Noorwegen. Declan Rice ontbrak ook na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. Zij werden vervangen door Leandro Trossard en Thomas Partey. Jurriën Timber speelde ook weer vanaf het begin. Bij thuisclub Tottenham Hotspur deed aankoop Dominic Solanke na een blessure weer mee en kon Micky van de Ven na zijn blessure ook weer starten.

De eerste helft ging voorbij zonder al te veel grote kansen. De beste was voor Gabriel Martinelli van Arsenal op aangeven van Timber, maar oog in oog met Guglielmo Vicario schoot hij te gehaast waardoor de keeper de bal makkelijk kon pakken. Venijn zat er wel in de altijd beladen derby, getuige de zeven gele kaarten voor rust. Gescoord werd er dus niet, waardoor de teams de kleedkamer op zochten met een 0-0 stand.

De wedstrijd begon eigenlijk pas echt toen Bukayo Saka in de 65e minuut een corner mocht nemen. Hij bracht de bal scherp voor het doel en daar was het Gabriel Magalhães die van dichtbij raak kopte: 0-1. Het doelpunt had het startsein moeten zijn van een spectaculair laatste kwart van de wedstrijd, maar Tottenham Hotspur was niet bij machte het Arsenal echt lastig te maken. De Spurs moesten het vooral hebben van afstandsschoten, maar geen van allen konden doelman David Raya onrustig maken.

Daardoor won Arsenal voor de derde keer op rij de derby in het stadion van Tottenham en komt het op tien punten in de Premier League na vier wedstrijden. Tottenham blijft kwakkelen en heeft pas vier punten uit vier wedstrijden bij elkaar gespeeld. Volgende week staat voor Arsenal de absolute kraker tegen Manchester City op het programma.