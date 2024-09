Genee haalt met grap het bloed onder de nagels vandaan bij Derksen

Het programma Vandaag Inside lijkt niet op korte termijn te stoppen, maar spanningen bestaan nog wel aan tafel. Wilfred Genee haalde dinsdagavond het bloed onder de nagels bij Johan Derksen door een grap meermaals te herhalen.

Genee grapte over de lijst van potentiële gespreksonderwerpen die Derksen voorafgaand aan iedere uitzending zou indienen bij de eindredactie. “Dit stond niet op het lijstje, zie ik nu. Maar dat is toch niet erg, hoop ik?”, zei Genee bij een discussie over de vraag of Iran over een atoombom beschikt.

“Jouw grap met het lijstje heb ik nu wel gehad”, zei Derksen. Later in de uitzending maakte Genee tijdens een gesprek over RKC Waalwijk-trainer Henk Fraser een soortgelijke grap, die ook niet goed viel bij De Snor. “Ja, leuk. Maar het moet niet te lang meer duren, Wilfred. Met je kutcoltruitje. Die zal ik een keer over je kop trekken.”

Video - Derksen klaar met Genee: ‘Met je kut coltruitje, ik zal ‘m een keer over je kop trekken!’

De gemoederen lijken ietwat bedaard tussen de tafelgasten van Vandaag Inside.