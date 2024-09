Hoefkens krijgt rood en wordt compleet geveld door de spanning bij NAC - Fortuna

NAC Breda heeft drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De promovendus won met 1-0 en boekte daarmee de tweede overwinning van het seizoen. Beide ploegen hebben zes punten; NAC speelde vijf wedstrijden en Fortuna pas vier.

Het winnende doelpunt viel pas in de 85ste minuut. Na een indraaiende corner van Dominik Janosek dook invaller Kacper Kostorz op bij de eerste paal en kopte hij de 1-0 binnen. Het was voor de middenvelder, transfervrij overgekomen van de Australische kampioen Central Coast Mariners, zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

Rode kaart voor Carl Hoefkens

Op het moment van het doelpunt had NAC al een rode kaart ontvangen, maar die was niet voor een speler. Trainer Carl Hoefkens raakte meerdere keren in conflict met de arbitrage en werd uiteindelijk weggestuurd. In de eerste helft was hij woedend op assistent Kevin Puts en richtte hij zich zelfs tot de televisiecamera’s. In de tweede helft klaagde hij opnieuw en kreeg hij de rode kaart van scheidsrechter Jannick van der Laan.

Op beelden van ESPN was vervolgens te zien dat Hoefkens op de tribune zat en geveld werd door de spanning. Hij bewoog druk, hield de vingers gekruist, sloeg de handen voor de mond en juichte uitbundig na de 1-0.

Veel hoogtepunten waren er verder niet op het veld. In de eerste helft vuurden beide ploegen slechts één schot op doel af; na de pauze was de verhouding twee om twee en bleef het aantal serieuze kansen beperkt. Niettemin wist NAC de tweede overwinning van het seizoen te boeken.

