Jack van Gelder smult van Oranje: ‘Dat is de stille kracht van dit elftal’

Jack van Gelder heeft zaterdagavond genoten van het Nederlands elftal. De oud-commentator vond het Nederlands aanvallend spelen in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina die met 5-2 werd gewonnen en was daarnaast onder de indruk van . Volgens Van Gelder is de middenvelder van PSV ‘de stille kracht’ van Oranje.

“Ik heb genoten van een ontzettend frivool, speels, leuk, ontzettend aanvallend en door de middenas spelend Nederlands elftal”, begint hij zijn loftzang aan tafel bij De Oranjezondag. “ Met prachtige aanvallen, prachtige goals, goede acties, dus ik heb er echt enorm van genoten. Dat het nog spannend wordt komt door de fouten bij de twee tegengoals.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ik hoop dat hij nog eens terugkeert in Oranje, uiteindelijk goed voor het Nederlandse voetbal'

Van Gelder zag dat Zirkzee en Reijnders elkaar goed konden vinden tijdens, maar pikt er ook een andere uitblinker uit. “Wat ik een absolute ontdekking vind, maar dat was bij het EK ook al, is Jerdy Schouten. Dat is de stille kracht van dit elftal. Hij bepaalt het tempo in de wedstrijd, hij heeft een fantastische passing en overzicht. Ik heb echt ouderwets genoten”, vervolgt hij lyrisch.

LEES OOK: 'Ik zal wel weer op mijn kop krijgen dat ik een zuurpruim ben, maar ik wil het niet groter maken dan het is'

Van Gelder begrijpt fouten De Ligt niet

De voormalig sportverslaggever zag ook dat het weer onnodig spannend door een fout van De Ligt. “Hij zit helemaal mis. Ik begrijp het niet”, aldus Van Gelder. “Hij heeft gespeeld bij Juventus in Italië. Alle Italiaanse verdedigers hebben altijd letterlijk feeling met de aanvaller, die houden de aanvaller een beetje vast zodat ze weten waar hij zit. Maar hij was hem helemaal kwijt.”

‘Gekke’ Weghorst

Het werd nog even billenknijpen voor de mannen van Ronald Koeman, maar dat was van korte. Dan komt vervolgens die gekke Weghorst erin en die maakt gewoon weer 4-2”, aldus Van Gelder, die heel benieuwd is naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Conflict tussen Koeman en Bergwijn zorgt voor hevige discussie aan Vandaag Inside-tafel

Aan tafel bij Vandaag Inside ontstaat een flinke discussie over het conflict tussen bondscoach Ronald Koeman en Steven Bergwijn.