Kees Kwakman is na RKC - Ajax opvallend kritisch op Mohamed Ihattaren

Kees Kwakman was na afloop van de ontmoeting tussen RKC en Ajax opvallend kritisch op . De oud-speler van onder meer PSV en Ajax maakte zondagavond in Waalwijk zijn eerste officiële minuten in ruim twee jaar tijd. Kwakman vindt het leuk om Ihattaren weer te zien, maar is tegelijkertijd van mening dat hij zeker nog niet fit oogt.

RKC verbaasde vriend en vijand door onlangs in zee te gaan met Ihattaren. De linkspoot probeerde het na zijn overstap van PSV naar Juventus in de zomer van 2021 bij Sampdoria, Ajax, Samsunspor en Slavia Praag, maar slaagde er nergens in zijn loopbaan op de rails te krijgen. Velen hielden er al rekening mee dat Ihattaren niet meer tussen de lijnen zou verschijnen, maar hij maakte onlangs plots zijn opwachting in Waalwijk. Ihattaren heeft veel in zichzelf geïnvesteerd, is erop gebrand zich weer van zijn beste kant te laten zien en RKC wil hem daarbij helpen.

De aanvallende middenvelder was zondagavond tijdens de ontmoeting tussen RKC en Ajax dus voor het eerst sinds lange tijd weer op het veld te bewonderen. Henk Fraser gunde hem in de slotfase zijn rentree. Hij verscheen na afloop voor de camera van ESPN voor een interview met Hans Kraay junior. “Leuk om die jongen ook weer te zien lachen en hij zegt gewoon goede dingen”, zo klonk het namens Kwakman ná het gesprek tussen Ihattaren en Kraay jr. “Hij is kritisch op zichzelf en hij zegt de juiste dingen.”

Maar Kwakman constateerde tegelijkertijd dat er nog wel een hoop werk te verrichten is voor Ihattaren. “Er moeten echt nog wel wat kilootjes af, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat kan ook niet, maar hij zag er niet fit uit. Daar moet dus nog even wat gebeuren, dan komt dat andere ook makkelijker.” Kwakman realiseert zich dat de samenwerking tussen RKC en Ihattaren er een van de lange adem zal worden. “Het is een langetermijnproject voor RKC om hem fit te krijgen voor de winterstop, maar dat hij écht negentig minuten kan vlammen duurt gewoon nog even. We hopen dat deze jongen zijn plezier weer terug gaat krijgen en dat hij weer zijn oude vorm kan laten zien aan ons allemaal, want het was een heerlijke voetballer”, zo klonk het.

