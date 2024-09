Kenneth Perez geniet van ‘een van de mooiste momenten in tijden’ bij Oranje: ‘Wow!’

Het Nederlands elftal won afgelopen zaterdag in een spectaculair duel met 5-2 van Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Oranje maakte vijf doelpunten, maar Kenneth Perez genoot vooral van een ander moment.

In het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN licht Perez maandagavond de combinatie in de eerste helft uit tussen Tijjani Reijnders en Joshua Zirkzee. De twee Oranje-internationals combineerden fraai door de as van het veld, waarna de inzet van Reijnders op de lat belandde. “De combinatie tussen Reijnders en Zirkzee was een van de mooiste voetbalmomenten die ik in tijden heb gezien. Het was zó vloeiend”, uit Perez zijn bewondering.

“Het is een combinatie tussen twee spelers die eigenlijk niet met elkaar gevoetbald hebben”, vervolgt de Deense analist. “Reijnders geeft hem zó mooi achter zijn standbeen mee. Zirkzee geeft hem ook mooi en op het juiste moment mee. Eigenlijk is het mooier dat het geen goal wordt, maar de bal op de lat gaat. Ik dacht: wow! Dat vind ik wel echt heel knap. Vooral die hakbal van Reijnders. Het afwerken was ook wel goed, maar net te hoog.”

Presentator Wouter Bouwman vraagt zich af of Reijnders en Zirkzee ‘een chemie’ hebben. “Dat is natuurlijk een beetje populair om te zeggen, maar misschien complementeren ze elkaar qua types wel”, reageert Perez. “Zirkzee is iemand die zich laat zakken, en dan kan Reijnders die ruimte een beetje induiken. Dat gaat misschien goed samen.”

C’è gente che pensa che Reijnders sia più scarso di Tonali, per pochi centrimetri non segna un gol capolavoro.



PS che sfiga i giocatori del Milan in nazionale, una raccolta di pali e traverse. pic.twitter.com/SpACtOMddC — Raffaelleao (@Le4o_10) September 7, 2024

