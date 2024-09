'Situatie bij Ajax kan Ronald Koeman in een hoek drijven bij Oranje'

De situatie bij Ajax kan ervoor zorgen dat bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal 'in een hoek gedreven wordt', zo stelt Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. De oud-international gaat daarin in op de vraag wie er bij absentie van Memphis Depay de eerste spits van Oranje moet zijn. Met en heeft Koeman twee Ajax-spitsen tot zijn beschikking in de aankomende twee Nations League-duels.

Koeman riep voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (zaterdag) en Duitsland (dinsdag) behalve beide Ajacieden ook Joshua Zirkzee (Manchester United) opnieuw op. Memphis - die op het punt lijkt te staan zijn transfer naar Corinthians af te ronden - is er deze keer vanwege zijn clubloze status niet bij. Kieft heeft zijn twijfels bij Zirkzee, die hij als 'nog wat te licht voor Oranje' betitelt. "Iedereen ziet dat Zirkzee kan voetballen en toch blijft het afwachten met hem op topniveau. Zijn spel en ontwikkeling bieden vooralsnog geen garanties", schrijft Kieft, die daarbij aanstipt dat Zirkzee meer 'de zwervende spits' is dan een klassieke 'nummer 9'.

Artikel gaat verder onder video

Blijven over Weghorst en Brobbey. Beide spitsen komen sinds deze zomer niet alleen samen uit voor Oranje, maar ook voor Ajax. Vooralsnog heeft trainer Francesco Farioli van de Amsterdammers nog niet uitgesproken wie van beiden eerste keus is in de Johan Cruijff ArenA, maar Kieft voorziet een mogelijk pikante situatie. "Weghorst kennende gaat hij vol voor de spitspositie (bij Ajax, red.). Het wordt extra pikant voor Koeman als Weghorst Brobbey uit de basis speelt. Dat verkleint zijn opties want je kan Brobbey moeilijk in de basis van Oranje zetten als hij bij Ajax door een andere international wordt gepasseerd op die positie", stelt Kieft.

Onder Koeman is Weghorst tot dusverre niet verder gekomen dan een positie als supersub. Daarin toont hij wel geregeld zijn waarde, denk alleen al aan het eerste pouleduel op het EK in Duitsland van afgelopen zomer. Als invaller stelde de Tukker tegen Polen vlak voor tijd de overwinning veilig door de beslissende 1-2 te maken. "Frank de Boer zette als bondscoach Weghorst ooit in de basis van Oranje, maar dat heeft Koeman nooit gedaan en gaat niet snel gebeuren", voorspelt Kieft, om vervolgens te concluderen: "In ieder geval is het opmerkelijk dat Koeman bij Oranje op deze manier door de situatie bij Ajax een hoek in gedreven kan worden."

