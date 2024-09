Verweij gaat in op mogelijk debuut Ihattaren: 'Zit hij al bij de selectie?'

De kans bestaat dat komend weekend zijn rentree maakt in de Eredivisie. Volgens Mike Verweij is het niet ondenkbaar dat de naar RKC Waalwijk vertrokken middenvelder in de wedstrijdselectie zit voor het duel tegen Ajax.

Ihattaren krijgt bij de hekkensluiter van de Eredivisie de kans om zijn carrière (opnieuw) uit het slop te trekken, na eerdere mislukte pogingen bij Ajax, Samsunspor en Slavia Praag. Het jeugdexponent van PSV tekende vorige week een éénjarig contract bij RKC, maar was nog niet fit genoeg om al deel uit te maken van de wedstrijdselectie voor het duel tegen Sparta (1-2 nederlaag).

Op beelden was te zien dat Ihattaren volop meetrainde met de ploeg van Henk Fraser. Bij Kick-off van De Telegraaf komt een mogelijke rentree ter sprake. “Hoe zit het met Ihattaren, Mike? Heb jij nog nieuws? Zit hij al bij de selectie?”, begint presentator Pim Sedee. “Ja, die kans is wel aanwezig”, reageert de Ajax-volger stelling.

Sedee reageert sarcastisch: “Dat moet ook wel als je binnen een halfjaar in het Nederlands elftal wil komen.” De presentator doelt op de merkwaardige uitspraken van psychiater Bram Bakker tegenover het Algemeen Dagblad.

Driessen verdedigt Ihattaren

“Nu heeft iedereen – net zoals jij (Sedee, red) – het weer over die uitspraken… dat gaat die jongen (Ihattaren, red) natuurlijk achtervolgen. Als hij tegen Ajax zijn debuut maakt en een balletje verkeerd raakt ‘moet hij over een halfjaar weer in het Nederlands elftal’”, reageert Valentijn Driessen. “Het zou prachtig zijn als hij zijn rentree maakt tegen Ajax”, sluit Verweij het onderwerp af.

RKC neemt het zondagmiddag, om 16.45 uur, op tegen Ajax in het eigen Mandemakers Stadion. De Brabanders pakten nog geen enkel punt in het nieuwe seizoen, terwijl de teller bij Ajax op zeven staat.

