Niet veel enthousiasme voor Klaassen-transfer: 'Wat Ajax écht nodig heeft...'

Karim El Ahmadi is niet heel enthousiast over de transfer van naar Ajax. Volgens de analist heeft de selectie van Francesco Farioli juist op een andere manier versterking nodig.

Zondag kwamen Klaassen en Ajax tot een mondeling akkoord, nadat de middenvelder vorig seizoen weinig speelde en uit zijn contract liep bij Internazionale. El Ahmadi denkt echter niet dat de teruggekeerde speler de ideale man is om dit Ajax te versterken, zo vertelt hij bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Ik vind dat ze nog wel wat meer creativiteit nodig hebben in het team, dan kom je niet snel bij Klaassen uit. Misschien voor in de kleedkamer of het gif dat hij brengt, maar ik denk niet dat hij het type is dat Ajax nu nodig heeft."

Op een andere manier kan Klaassen dus wel een goede toevoeging zijn voor Farioli. "Qua ervaring heb je nu wel jongens met Klaassen, Weghorst, Berghuis en die speler die ze hebben gehaald van Juventus (Daniele Rugani, red.). Goed voor in de kleedkamer, maar wat Ajax écht nodig heeft is iemand die op het middenveld nog wat creatiever is."

"Denk je niet dat het wel goed dat er iemand komt die weet hoe het is om bij Ajax te voetballen, die weet wat dat inhoudt?" vraagt Kenneth Perez zich vervolgens af. El Ahmadi denkt dat dat wel een positief effect kan hebben. "Ja, dat denk ik wel."

