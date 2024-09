Opluchting bij Rondo om analist: ‘Fijn om je aan tafel te hebben, want het was schrikken…’

Ronald Waterreus is terug bij Rondo. De oud-doelman en analist was enige tijd afwezig bij het praatprogramma van Ziggo Sport nadat hij was getroffen door een hartinfarct, maar maakt maandagavond weer zijn opwachting aan tafel.

Presentator Wytse van der Goot kondigt Waterreus, die 54 is, maandagavond aan: “Ronald, fijn je aan tafel te hebben, want het was schrikken. Je hebt een hartinfarct gehad deze zomer. Hoe is het nu met je?”

Artikel gaat verder onder video

“Heel genuanceerd, ik ben heel mild ineens. Ik heb een metamorfose ondergaan”, reageert Waterreus met een glimlach. Dan serieuzer: “Ik weet niet hoe vaak ik de afgelopen weken heb gehoord: dat hadden we niet verwacht, dat is schrikken... Ja, dat is het. Het gebeurt. En voor je het weet lig je op operatietafel en word je geholpen.”

LEES OOK: Ronald Waterreus getroffen door hartinfarct: 'Ik lag binnen een uur op de operatietafel'

Waterreus spreekt zijn dank uit aan de zorg. “Niet dat het per se moet, maar ik zou wel nog een keer van de gelegenheid gebruik willen maken om de zorg alle lof toe te zwaaien. Het was fe-no-me-naal. Het was echt geweldig. De huisarts, het ambulancepersoneel en de mensen in het ziekenhuis: echt fantastisch.”

Waterreus zoekt naar verklaringen voor zijn hartinfarct. “Ik rook niet, ik drink wel. Ik heb voor mijn gevoel niet een heel stressvol leven. Ik sport veel. Misschien heb ik gewoon pech gehad. Er is geen schade. Althans, niet dat we weten. De hulp was dusdanig dat we geen blijvende schade gaan ondervinden. Ik was echt onder de indruk van de zorg.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Stekelenburg opent vuur op Oranje-speler met dodelijke vraag aan Ronald Koeman

Jeroen Stekelenburg vraagt Oranje-bondscoach Ronald Koeman: "Dit is niet voor het eerst dat dit hem gebeurt. Is dat iets wat je zorgen baart?"klinkt het bijvoorbeeld.