Priske stelt twee basisdebutanten op bij Feyenoord tegen FC Groningen

De opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen is bekend. Het duel tussen de twee clubs, die allebei nog ongeslagen zijn dit seizoen, begint om 18.45 uur in de Euroborg.

Door de blessure van Calvin Stengs, de schorsing van Ramiz Zerrouki en de transfer van Lutsharel Geertruida moet Brian Priske zijn elftal op meerdere plekken wijzigen ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta (1-1).

Rechtsback Jordan Lotomba, overgekomen van OGC Nice op Deadline Day, is de vervanger van Geertruida als rechtsback. Op het middenveld heeft Chris Nadje zijn eerste basisplaats, nadat hij 23 minuten meedeed in de vorige wedstrijd tegen Sparta. Stengs wordt rechts voorin vervangen door Bart Nieuwkoop. Feyenoord kan door een blessure niet beschikken over Anis Hadj Moussa.

Feyenoord kende een teleurstellende start van het nieuwe seizoen, met vijf punten uit drie wedstrijden. Groningen pakte er acht: de eerste twee wedstrijden werden gewonnen, maar daarna volgden twee remises.

Opstelling FC Groningen: Vaessen; Bacuna, Blokzijl, Peersman, Stam; Schreuders, De Jonge, Hove, Valente; Van Bergen, Postema.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Zechiël, Timber, Nadje; Nieuwkoop, Giménez, Paixão.