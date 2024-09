Opstelling Nederlands elftal: Koeman stelt zwakke schakel gewoon op en wisselt voorin

Ronald Koeman heeft ten opzichte van het met 5-2 gewonnen Nations League-duel tegen Bosnië en Herzegovina één wijziging doorgevoerd bij het Nederlands elftal. zal in de punt van de aanval Joshua Zirkzee vervangen. , die er niet goed uitzag bij de tweede treffer van Bosnië en Herzegovina, begint tegen Duitsland opnieuw op de bank.

Dat Brobbey tegen de Duitsers in de basis zou starten kondigde Koeman ook al aan voorafgaand aan de eerste wedstrijd in de Nations League. De keuzeheer wilde door de afwezigheid van Memphis Depay namelijk beide spitsen in actie zien. Bovendien kondigde Koeman op de persconferentie aan dat Weghorst geen hele wedstrijd kan spelen.

Achterin houdt Koeman dus vast aan hetzelfde vijftal. Dat betekent dat Bart Verbruggen het doel zal verdedigen. De Ligt zal samen met Virgil van Dijk het hart van de defensie vormen, terwijl de backposities worden ingevuld door Denzel Dumfries en Nathan Aké.

Het middenveld, waar Tijjani Reinders afgelopen zaterdag de grote uitblinker was tegen Bosnië en Herzegovina, blijft ook intact. Dat betekent dus dat Ryan Gravenberch en Jerdy Schouten achter hem gaan spelen op het middenveld. Voorin is er met Brobbey voor Zirkzee dus een wijziging. De buitenspelers blijven met Cody Gakpo en Xavi Simons wel intact.

Opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Brobbey en Gakpo.

