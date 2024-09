Kenneth Perez pleit plots voor een rigoureuze ingreep van bondscoach Ronald Koeman

Kenneth Perez denkt dat Ronald Koeman er verstandig aan doet om de aanvoerdersband van af te nemen, zo vertelt de analist maandagavond op ESPN in het programma Voetbalpraat. Perez denkt dat Van Dijk - en daarnaast ook het gehele Nederlands elftal - beter gaat voetballen als de centrumverdediger niet de aanvoerdersband om heeft.

Van Dijk is al jaren de onbetwiste aanvoerder van het Nederlands elftal en is dat volgens bondscoach Koeman ook in de komende periode. Koeman heeft in Liverpool samen met Van Dijk gesproken over de toekomst van de verdediger in Oranje, waarbij ook het afgelopen EK ter sprake is gekomen: "Hij heeft het als aanvoerder perfect gedaan, maar misschien heeft hij meer energie in anderen gestoken dan in hem zelf. Hij vond zelf ook dat hij te veel bezig was met anderen", zei Koeman onlangs over zijn aanvoerder op de persconferentie van het Nederlands elftal.

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Duitsland: Ronald Koeman spaart dissonant

Perez zou het wel weten als hij Koeman was. De analist denkt dat het beter is als Van Dijk geen aanvoerder meer is van Oranje: "Misschien is Van Dijk niet de leider leider. Misschien moet hij dat niet willen zijn. Ik denk echt dat het Nederlands elftal er baat bij zou hebben als het een andere aanvoerder had. Laat Van Dijk gewoon de ongelofelijk goede verdediger zijn die hij is", stelt de analist van ESPN.

De naam van Denzel Dumfries laat Perez vervolgens vallen in het programma als eventuele kandidaat om de rol van Van Dijk over te nemen. De kans lijkt echter klein te zijn dat Koeman zo'n grote verandering gaat doorvoeren, zeker omdat hij onlangs aangaf dat Van Dijk ook in aanloop naar het WK 2026 'gewoon' zijn aanvoerder blijft.

