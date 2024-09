Vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Duitsland: Ronald Koeman spaart dissonant

Ronald Koeman voert dinsdagavond vermoedelijk één wijziging door in de opstelling van het Nederlands elftal. vervangt als aanvalsleider van Oranje, maar verder is de verwachting dat de bondscoach vast blijft houden aan dezelfde namen. , die tegen Bosnië en Herzegovina een zwakke indruk maakte, begint tegen de Duitsers opnieuw in de basis.

Maandag op de persconferentie wilde Koeman nog niet zijn complete opstelling prijsgeven tegenover de aanwezige media, maar de bondscoach maakte wel duidelijk dat De Ligt ging starten. De verdediger van Manchester United viel zaterdag door de mand tegen Bosnië en Herzegovina, maar houdt het vertrouwen van de bondscoach. De Ligt zal in de verdediging volgens het Algemeen Dagblad vermoedelijk steun krijgen van Virgil van Dijk, Denzel Dumfries en Nathan Aké. Bart Verbruggen is de doelman in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Interview met Devyne Rensch eindigt somber bij ESPN door nieuws over Ajax

Het middenveld blijft intact, is althans de verwachting van het AD. Het middenveld van Nederland liet zich tegen Bosnië en Herzegovina op een goede manier gelden. Voornamelijk Tijjani Reijnders blonk uit. Kort achter hem zullen dinsdagavond Ryan Gravenberch en Jerdy Schouten spelen. Voorin zijn Cody Gakpo en Xavi Simons vermoedelijk de buitenspelers van dienst, terwijl Brobbey de spits is in de voor hem bekende Johan Cruijff ArenA.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Brobbey en Gakpo.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje-spelers kijken na afloop verward om zich heen

'De sfeer wordt nu bruut verstoord', klinkt het na de wedstrijd tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina.