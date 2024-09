Oranje-international naar Al-Shabab: ‘Ik heb meer dan genoeg geld verdiend in mijn carrière’

verruilde Watford in de slotfase van de zomerse transfermarkt voor een avontuur in Saudi-Arabië bij Al-Shabab. De dertigjarige Nederlandse verdediger geeft toe dat zijn transfer lucratief is, maar betwist dat de stap uitsluitend is ingegeven door financiële redenen.

Hoedt spreekt maandagavond vanuit Saudi-Arabië met ESPN, dat hem vraagt naar zijn beweegredenen om zich aan te sluiten bij Al-Shabab. “Ik denk dat iedereen daar duidelijk over kan zijn. Ik ga er ook niet over liegen. Kijk, financieel is het natuurlijk fantastisch. Ik heb tot nu toe een hele goede carrière gehad, gezien mijn kwaliteiten. Ik heb in hele mooie competities gespeeld bij hele mooie clubs”, zegt de zesvoudig Oranje-international.

Hoedt hoefde naar eigen zeggen niet weg uit Engeland. “Ik was de aanvoerder van Watford en speelde daar alles. Maar bij een contractverlenging moest ik vijftig procent van mijn salaris inleveren, omdat de club financieel in de problemen zat”, legt hij uit. “Dat wilde ik op zich wel doen, maar toen kwam deze optie voorbij, waarbij Watford ook nog een hele mooie transfersom kreeg. Het project is leuk, dat zeker, maar financieel is het ook fantastisch. Voor mij was dit het juiste moment.”

Toch benadrukt Hoedt dat zijn transfer naar Al-Shabab niet louter is ingegeven door financiële redenen. Hij heeft naar eigen zeggen ‘al meer dan genoeg verdiend’ in zijn carrière. “Ik moet heel eerlijk zeggen: ik heb in de Premier League gespeeld bij Southampton, in Rome bij Lazio , voor Anderlecht en wat andere clubs. Ik heb echt al meer dan genoeg verdiend, dus het is niet zo dat ik puur en alleen voor het financiële gekozen heb.”

De transfer is volgens Hoedt mede ingegeven door zijn wens om niet op al te lange termijn terug te keren in de Eredivisie, waar hij eerder voor AZ speelde. “Kijk, ik kan denk ik nog vier of vijf jaar in het buitenland spelen. Ik zit al tien jaar in het buitenland. Mijn vriendin woont in het Nederland en mijn kinderen wonen ook in Nederland. Dus dat heeft wel meegespeeld om te zeggen: ik ga dit nu doen. Daarna ga ik kijken of ik kan terugkeren in Nederland”, aldus de verdediger, die een relatie heeft met zangeres Emma Heesters.

