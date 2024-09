Van Hooijdonk vol ergernis over ‘felheid’ van scheidsrechter Sander van der Eijk bij Feyenoord

Pierre van Hooijdonk is zondagavond in het televisieprogramma Studio Voetbal van de NOS kritisch op Sander van der Eijk. De analist heeft zich geërgerd aan de ‘felheid’ waarmee de scheidsrechter zondagmiddag een strafschop toekende aan Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0 zege).

Van der Eijk kende in de 72ste minuut van de wedstrijd een strafschop toe aan Feyenoord. Een afstandsschot van Quinten Timber werd binnen het strafschopgebied van NAC met de hand beroerd door verdediger Leo Greiml, die met een tackle de bal onschadelijk probeerde te maken. Van der Eijk twijfelde niet en floot meteen voor een strafschop, die vervolgens feilloos werd benut door Timber.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez walgt van hoofdrolspeler bij Ajax: ‘Hij is verschrikkelijk, hij loopt zó stoer te doen op het veld’

Van Hooijdonk is kritisch op de beslissing van Van der Eijk. “NAC had geen recht op een resultaat. Maar het gaat mij puur om de felheid waarmee hij die bal op de stip legt…”, verzucht de analist en adviseur van NAC. “Terwijl ik denk: als het écht hands is, dan gaat de VAR wel op de lijn komen. Daarvoor hoef je niet zo gretig naar de stip te wijzen.”

Van Hooijdonk vindt dat Van der Eijk een voorbeeld had kunnen nemen aan zijn collega Marc Nagtegaal, die zaterdagavond tijdens Go Ahead Eagles - Ajax (1-1) zelf niet ingreep nadat Davy Klaassen de bal in de eigen zestien op de hand kreeg en wachtte op een eventuele ingreep van de VAR. Die ingreep bleef uit, waardoor Ajax met de schrik vrijkwam. “In Deventer blijft de scheidsrechter gewoon bewust helemaal weg bij een zuivere handsbal”, aldus Van Hooijdonk.

In de studio van Studio Voetbal twijfelt men aan de correctheid van de beslissing van Van der Eijk om een strafschop toe te kennen aan Feyenoord, omdat het de zogenoemde steunarm van Greiml zou zijn geweest die de bal beroerde. Tafelgast Kees van Wonderen, voormalig trainer van onder meer sc Heerenveen, komt met een opvallende oplossing om de discussie de kop in te drukken: “Het blijft interpretatie. Over dit soort momenten moeten wij het eigenlijk niet hebben: dit moet je aan de scheidsrechter en de VAR overlaten. Het wordt door hen bepaald. Dan moet het verder gaan. Wij moeten ons daar als voetballandschap niet mee bezighouden: dat heeft geen zin.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om een video van het penaltymoment te bekijken op X.

🧐 Zeg het maar: penalty of niet? #feynac — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Een aanwinst van Feyenoord maakte geen goede indruk bij de 0-3 van Bayer Leverkusen.