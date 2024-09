PSV zet Go Ahead Eagles simpel opzij en evenaart eigen Eredivisie-record

Met een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles heeft PSV alleen de koppositie gepakt. Na een matig begin van de Eindhovenaren opende Guus Til de score, waarna Hirving Lozano de voorsprong vergrootte. De dominante Eindhovenaren gooiden de wedstrijd in de tweede helft met een doelpunt van Joey Veerman in het slot. De openingstreffer van Til betekende dat PSV 54 Eredivisiewedstrijden op rij heeft gescoord, een evenaring van het eigen Eredivisie-record (oktober 2014 tot maart 2016).

Bij Go Ahead ging het deze week voornamelijk over Victor Edvardsen. De Zweedse spits leek zijn ongenoegen over zijn rol bij de Deventenaren te uiten via social media, leek vervolgens rond met League One-club Barnsley, maar trok uiteindelijk zelf de stekker uit de transfer. Bij tegenstander PSV gaat het vooral over ingaande transfers. Adamo Nagalo lijkt zo goed als binnen, terwijl Rick Karsdorp zijn contract reeds ondertekende.

In de basisopstelling stond echter een andere ‘nieuwe’ naam in de verdediging: Matteo Dams. De Belgische back viel reeds drie keer in, en mocht vandaag vanaf de aftrap beginnen. Zijn ploeg kende echter geen gelukkig begin, want binnen twee minuten lag de bal achter doelman Walter Benítez. Na een snelle, handige aanval schoot middenvelder Mathis Suray de openingstreffer binnen, ware het niet dat Finn Stokkers in de aanloop naar het doelpunt buitenspel stond. Het illustreerde de slordige openingsfase van de thuisploeg, waarin de bal meermaals eenvoudig werd weggegeven en een direct Go Ahead via Suray en Olivier Antman meermaals gevaarlijk werd.

De 1-0 van de Eindhovenaren kwam dan ook als een verrassing. Na een snelle counter viel de bal met enig geluk voor de voeten van Luuk de Jong, waarna de boomlange spits de bal handig controleerde en vervolgens Guus Til in staat stelde binnen te schieten. PSV nam daarna de teugels in handen en zocht met rustig combinatiespel en hoge voorzetten naar een tweede treffer. De voorzetten misten echter enige precisie, terwijl de combinaties veelal té rustig waren om de compacte Deventenaren uit elkaar te spelen. De meest dreigende momenten ontstonden dan ook uit opbouwende fouten van de bezoekers, maar deze momenten liepen telkens met een sisser af.

Toen de thuisploeg in de persoon van Lozano het tempo even opvoerde, stond het al snel 2-0. De Mexicaan gaf de bal af aan Joey Veerman, ontving het leder even later weer van De Jong en rondde koelbloedig af. Het was overigens alweer de vierde assist voor de boomlange spits, die wegens een ogenschijnlijke bovenblessure na iets meer dan een halfuur de strijd moest staken. Zijn vervanger Ricardo Pepi kwam in het restant van de eerste helft niet meer in het stuk voor: PSV liet de bal in de heerlijke namiddagzon rust van flank naar flank gaan zonder al te veel druk te zetten.

Aan de kant van Go Ahead kwam eigenlijk niemand in het stuk voor. De ploeg van Paul Simonis kreeg slechts een paar counterkansen en speelde deze niet goed uit. In de tweede helft kwam Kowet iets dichterbij met een kansje voor Antman en een kopbal van Gerrit Nauber, maar veelvuldig stonden de Deventenaren ver op eigen helft. Na balverlies had PSV de bal vaak binnen enkele seconden weer terug, wat ook geïllustreerd werd door het feit dat het team van Peter Bosz bijna driekwart van het balbezit had. Korte tempoversnellingen leidden de kansen van de thuisploeg in. Pepi schoot tegen de lat, terwijl een kopbal van Guus Til gered werd door Luca Plogmann.

De 24-jarige doelman had echter geen antwoord op de inzet van Veerman, die de bal na een goede actie van Malik Tillman in de kruising ramde. Go Ahead begon vervolgens iets meer uit haar schulp te krijgen en noteerde via Jakob Breum en invaller Aske Adelsgaard aardige kansen, maar Benítez voorkwam een Overijsselse treffer. Terwijl PSV in de laatste minuten de voet steeds verder van het gaspedaal haalde, kwam Edvardsen nog een keer heel dichtbij, maar de veelbesproken Zweed raakte de bal totaal verkeerd.Met de 3-0 overwinning hebben de Eindhovenaren nu in 54 wedstrijden achter elkaar gescoord; een evenaring van een eerder record. De eerste echte uitdaging zal over iets meer dan twee weken komen, wanneer de ploeg van Peter Bosz zal afreizen naar Turijn om het tegen Juventus op te nemen.