Bakayoko verkozen tot grootste talent, teamgenoot spreekt op podium 'mixed feelings' uit

is maandagavond verkozen tot Eredivisie Talent van het Jaar. Op het voetbalgala in Utrecht nam de aanvaller van PSV de Johan Cruijff Talent van het Jaar-prijs in ontvangst voor het seizoen 2023/24.

De 21-jarige Bakayoko is beloond voor een seizoen waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 14 assists in 48 officiële wedstrijden. Met PSV won hij vorig seizoen de landstitel en de Johan Cruijff Schaal. Ook werd hij in drie maanden verkozen tot Talent van de Maand in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Behalve Bakayoko waren ook Jorrel Hato (Ajax), Ruben van Bommel (AZ), Youri Regeer (FC Twente) en Yankuba Minteh (Feyenoord, inmiddels Brighton & Hove Albion) genomineerd voor de trofee.

Bakayoko kreeg de prijs uitgereikt van ploeggenoot Isaac Babadi, die van presentatrice Fresia Cousiño Arias onder meer de vraag kreeg wat hij ervan vindt dat Bakayoko deze zomer bij PSV blijft. "Ja, heel fijn. Mixed feelings, hij weet hoe dat zit." Babadi legde uit dat hij gemengde gevoelens had omdat hij Bakayoko ook een mooie transfer had gegund.

Bakayoko komt in fraai rijtje

Met zijn trofee komt Bakayoko in een mooi rijtje winnaars terecht. De afgelopen jaren wonnen Ryan Gravenberch (Ajax, 2021), Jurriën Timber (Ajax, 2022) en Xavi Simons (2023, PSV) de prijs in ontvangst.

Bij de start van de competitie moesten de genomineerde spelers jonger zijn dan twintig jaar. Als vereiste werd verder bepaald dat de spelers minstens zestig procent van het totaal aantal speelminuten gespeeld moesten hebben.

De achttien trainers uit de Eredivisie en bondscoach Ronald Koeman hadden de beslissende stem voor deze prijs.

