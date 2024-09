René van der Gijp ontvangt waanzinnig compliment: 'Hij is de beste voetbalanalist van Nederland'

René van der Gijp heeft een schitterend compliment ontvangen van Job Knoester. De advocaat, die regelmatig aanschuift bij Vandaag Inside, noemt Gijp ‘de beste voetbalanalist van Nederland’.

Knoester is sinds 2021 te zien als gast in het programma waar Wilfred Genee, Johan Derksen en Van der Gijp de hoofdrol spelen. “Dit programma werkt alleen als je jezelf bent, waarbij je natuurlijk wel je grenzen hebt als advocaat. Maar in principe praat je over alle onderwerpen mee. Al zou ik niet tot in detail over mijn seksleven praten, zoals René doet. Ik heb vijf kinderen. Sommigen kijken ook naar VI”, zegt de advocaat bij Veronica Superguide.

Knoester hoort dat Vandaag Inside soms als een eenvoudig programma wordt beschouwd, maar dat is volgens hem totaal niet het geval. “De chemie tussen de drie heren, dát is het succes. Plus natuurlijk de redactie erachter. Wilfred weet precies wat er nodig is; of hij moet versnellen of vertragen”, zegt hij.

Knoester strooit vervolgens met complimenten. “Voor Johan is het vrije woord belangrijk. Dat hij durft te zeggen wat veel mensen denken. En als René over voetbal gaat praten, dan blijkt hij heel andere dingen te zien dan ik. Hij is echt de beste voetbalanalist van Nederland”, sluit hij af.

