'Rensch, Boscagli en Doekhi staan op verlanglijstje Italiaanse topclub'

, en Danilo Doekhi staan allemaal op het verlanglijstje van Internazionale. Wat deze spelers met elkaar gemeen hebben? Ze zijn alle drie transfervrij komende zomer, iets waar de Italiaanse kampioen van wil profiteren.

De drie verdedigers zijn genoteerd als mogelijke kandidaten om aan de selectie van trainer Simone Inzaghi toegevoegd te worden, weten verschillende Italiaanse media. Rensch speelt momenteel bij Ajax, maar het is de vraag of de clubleiding in Amsterdam en Francesco Farioli in hem ook een speler voor de toekomst zien. De 21-jarige verdediger maakte de afgelopen seizoenen veel minuten, maar speelde dit seizoen nog niet in de Eredivisie. Op een nieuw contractvoorstel is Rensch naar verluidt nog niet ingegaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bergwijn over de rooie: 'Hoe kun je zulke dingen zeggen zonder me te hebben gesproken?'

Boscagli was op zijn beurt een steunpilaar in het elftal van PSV dat afgelopen seizoen kampioen werd. Hij stond afgelopen zomer in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar ging uiteindelijk niet weg. Door de vele blessures en vertrekkende spelers in de defensie van de Eindhovenaren, is de rol van de Fransman dit seizoen nog groter dan vorig seizoen. Ook Doekhi kan op interesse rekenen van de Italiaans kampioen. De 26-jarige oud-verdediger van Vitesse speelt nu bij Union Berlin en is daar uitgegroeid tot een belangrijke speler.

Inter houdt deze verdedigers nauwlettend in de gaten, ook omdat enkele van de eigen spelers volgend seizoen transfervrij de deur uit kunnen lopen. Dit geldt voor Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Matteo Darmian en Francesco Acerbi. Mogelijk tekenen een paar van die spelers nog bij, maar de club heeft dus al plan mocht dat niet gebeuren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Duizenden boze tweets na transfer Steven Bergwijn naar Al-Ittihad

De bij Ajax vertrokken Steven Bergwijn krijgt geen warm welkom in Saudi-Arabië.