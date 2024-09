Rik Elfrink belt met zaakwaarnemer over transfer van Champions League-finalist naar PSV

Rik Elfrink heeft maandagavond op de slotdag van de zomerse transferperiode in Nederland contact gehad met de zaakwaarnemer van . De journalist van het Eindhovens Dagblad deed navraag over een mogelijke transfer van de 35-jarige Duitse verdediger naar PSV.

Hummels zit nog altijd zonder club, na zijn vertrek bij Borussia Dortmund deze zomer. De balvaardige stopper, die in juni nog met Borussia Dortmund de finale van de Champions League speelde tegen Real Madrid (2-0 verlies), werd onder meer in verband gebracht met een transfervrije overstap naar AS Roma en West Ham United, maar maakte nog geen keuze over de vervolgstap in zijn loopbaan.

Maandag doemde plotseling ook de naam van PSV op in de transfergeruchten rondom Hummels. Dat zette Elfrink ertoe om eens contact op te nemen met het agentschap van de veteraan. Een overgang naar PSV lijkt echter uitgesloten. “De zaakwaarnemer van Mats Hummels laat weten dat een overgang naar PSV niet meer lukt. Zie dat er veel vragen over zijn”, schrijft Elfrink op X.

De zaakwaarnemer van Mats Hummels laat weten dat een overgang naar PSV niet meer lukt. Zie dat er veel vragen over zijn. — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 2, 2024

