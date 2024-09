PSV heeft beet en presenteert volgende versterking voor achterhoede

PSV heeft zich versterkt met , die overkomt van het Deense Nordsjaelland. Zondag arriveerde de verdediger in Eindhoven en onderging hij een medische keuring. Volgens Tipsbladet betaalt PSV zo'n zeven miljoen euro voor de 21-jarige speler. Nagalo is voornamelijk een centrale verdediger, maar kan ook als rechtsback uit de voeten.

Nagalo, die zondag al aandachtig toeschouwer was tijdens de wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles, tekent een contract tot medio 2029 bij de Eindhovense club. Volgens diverse media betalen de Eindhovenaren een bedrag van minimaal zeven miljoen euro voor de international uit Burkina Faso. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot tien miljoen euro.

De landskampioen was door het vertrek van onder meer André Ramalho gedurende de transferperiode druk op zoek naar een centrale verdediger en heeft met de komst van Nagalo een gewenste versterking binnen. Zondag werd ook Rick Karsdorp al gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De oud-speler van Feyenoord moet de vervanger worden van Jordan Teze, die naar AS Monaco vertrok.

Nagalo verdediger streek in de zomer van 2020 neer in Denemarken en sloot een jaar later aan bij de hoofdmacht van FC Nordsjaelland, waarvoor hij 114 keer in actie kwam.

