Seksschandaal bij Real Madrid: walgelijke uitspraken over minderjarig meisje

Een seksschandaal waarbij meerdere (voormalige) jeugdspelers van Real Madrid betrokken zijn blijft de club achtervolgen. De Spaanse politie arresteerde vorig jaar meerdere voetballers op verdenking van deelname aan een orgie met een minderjarig meisje en een andere jonge vrouw die ze zonder hun toestemming hebben gefilmd. De telefoons van de verdachten zijn onderzocht en de onderlinge gesprekken tussen de jongens zijn in handen van El Confidencial.

LEES OOK: Vier spelers Real Madrid gearresteerd na verspreiding seksvideo minderjarig meisje

Artikel gaat verder onder video

In september vorig jaar kwam al naar buiten dat de Spaanse politie drie jeugdspelers van Real Madrid had opgepakt wegens het verspreiden van een seksvideo van een minderjarige. Een jaar later publiceert El Confidencial de uitkomsten van het onderzoek naar de mobiele telefoons en gesprekken van de verdachten. De Spaanse politie concludeert dat ‘het mogelijk is geweest om te verifiëren dat de seksuele ontmoeting met het minderjarige slachtoffer en haar metgezel niet alleen werd opgenomen, maar dat de verdachten ook zo ver gingen om te bevestigen dat dit materiaal zou zijn opgenomen’.

Namen worden vrijgegeven

Vorig jaar werden er nog geen namen vrijgegeven, maar die komen in het artikel van El Confidencial wél naar voren. Eén van hen is Juan Rodríguez Lima. Hij zou het meest ‘enthousiast’ zijn geweest in het verspreiden van het beeldmateriaal. Er zijn gesprekken gevonden op zijn iPhone 14 waarin veel walgelijke en denigrerende opmerkingen over het minderjarige meisje worden gemaakt. Zo zou een deelnemer in een groepsgespreken onder meer hebben gezegd: ‘wat een slet’, ‘geef het haar maar hard’ en ‘zigeunerhoer’. Juan Rodríguez zelf heeft het eveneens over ‘sletten’. Hij 'waarschuwt' de deelnemers in de chat zelfs voor de beelden. “Dit is episch, wat een bitches.”

Een andere verdachte, zijn naam luidt Ferrán Ruiz (nu speler van het reserveteam van Girona), neemt deel aan het gesprek en zegt ‘lange leve het voetbal, het paradijs heren’. Op dat moment zijn de voetballers tussen de 20 en 21 jaar oud, de meisjes 16 en 18 jaar. Uit de berichten blijkt dat de hierboven genoemde Juan Rodríguez zelfs opschept over het feit dat hij seks heeft gehad met een minderjarig meisje. “Het ergste is dat ze 16 jaar oud was, HAHAHAHAHAHAHA”, zou hij hebben gezegd vóórdat hij ‘expliciet uiteenzette waaruit de seksuele daad bestond’. Enkele uitlatingen wil het medium niet benoemen. Op de dag van de gebeurtenissen had Juan Rodríguez ook nog een privégesprek met een contactpersoon genaamd Andrés, aan wie hij opnieuw de leeftijd van de meisjes vertelde. “Als ik je haar leeftijd vertel, dan raak je in paniek. HAHAHAH. Wat een slet was het, wat een duivel. Het pak slaag dat we haar gaven… Ik sloeg haar, ik sloeg haar (op haar billen, red).”

Gevangenisstraf van maximaal vijf jaar

Juan Rodríguez geeft tevens aan dat hij geen condoom heeft gebruikt. De beelden werden ook gedeeld in een gesprek waaraan alle verdachten deelnamen. Ze gaven ‘commentaar’ op de opgenomen beelden. ‘Dit meisje slaapt niet vandaag’, ‘we hebben een tatoeage op haar kont achtergelaten’, zouden ze onder meer hebben gezegd. Andrés García, de derde verdachte, heeft de beelden eveneens massaal gedeeld. De ‘seksuele ontmoeting’ waarover het medium spreekt, overigens wél met wederzijds goedvinden, had plaats op 15 juni 2023. De jeugdvoetballers van toen Real Madrid - naar verluidt het tweede en derde elftal - waren op vakantie op de Canarische Eilanden. Het onderzoek is nog in volle gang. De Guardia Civil concludeert dat de verdachten wisten dat een van de meisjes minderjarig was. Op het verspreiden van kinderporno staat een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Er werden vorig jaar vier spelers opgepakt door de politie, maar één van hen werd enkel verhoord.