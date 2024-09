Süleyman Öztürk lovend over Eredivisie-ster: 'Die zou eigenlijk bij United in de defensie moeten staan'

Süleyman Öztürk is zeer gecharmeerd van . De centrale verdediger stond deze zomer in de belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar bleef bij PSV. De analist van Voetbal International vindt dat Boscagli de competitie ontgroeid is.

Tijdens VI Uncensored vergelijkt Öztürk Boscagli met Pau Cubarsi, de voetballende en jonge centrale verdediger van FC Barcelona. "Boscagli is zo goed." Tafelgenoot Pieter Zwart complimenteert hem eveneens. "Hij geeft zo makkelijk balletjes." Vervolgens gaat Öztürk een stap verder. "Hij hoort eigenlijk bij United in de defensie te staan." Voor de posities centraal achterin werd bij die club deze zomer Matthijs de Ligt aangetrokken, terwijl Lisandro Martinez momenteel zijn partner is.

Presentator Matthijs Vegter is nog niet zo zeker van Boscagli. "Ik wil het straks ook wel eens zien, tegen Juventus." PSV neemt het dinsdag op tegen De Oude Dame, in Turijn. Öztürk lacht om de opmerking van Vegter: "Jij bent streng, daar houd ik van." De presentator vult vervolgens aan: "Je moet de lat hoog leggen."

De 26-jarige Franse verdediger van PSV is bezig aan zijn zesde seizoen bij de club. Vorig seizoen was hij onderdeel van het team dat glansrijk kampioen werd en weinig tegendoelpunten incasseerde. Dit seizoen heeft hij al twee assists op zijn naam staan, en de kans is groot dat hij na deze jaargang niet meer in Eindhoven voetbalt. Boscagli heeft tevens een contract dat komende zomer afloopt.

