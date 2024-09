Supportersvereniging Ajax komt met reactie: 'Dat stuit ons tegen de borst'

De kans bestaat dat het Eredivisieduel Ajax - FC Utrecht van zondag 15 september voorlopig geen doorgang kan vinden, aangezien de politie rondom die wedstrijd gaat staken. De Supportersvereniging Ajax heeft teleurgesteld gereageerd op dat nieuws.

Afgelopen weekend ging Feyenoord - Ajax niet door, aangezien er geen politie bij dat duel aanwezig zou zijn. Dat vond de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, een te groot risico. Nu dreigt hetzelfde met Ajax - Utrecht te gebeuren. "We werden vanochtend ook overvallen door het nieuws", begint Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax tegen het ANP. "Vooropgesteld: we hebben begrip voor het doel, maar niet voor het middel en de actie."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen heeft aan één woord genoeg om aandeel Kroes in Sulemana-transfer te omschrijven

De fanclub zou de wedstrijd van zondag graag willen zien doorgaan. "Wat ons betreft gaat de wedstrijd gewoon door, maar dat is aan de gemeente. Ik heb vernomen dat er koortsachtig overleg is. Wij willen gewoon met 55.000 man genieten van een leuke wedstrijd, maar kennelijk kan dat niet in dit land. En dat stuit ons tegen de borst. Het doorgaan van de wedstrijd is van 'groot belang' voor een normaal verloop van de competitie. Anders is het straks half september en dan hebben we pas twee wedstrijden gespeeld." Mocht de wedstrijd definitief uitgesteld worden, zal het voor de KNVB lastig worden om de inhaalduels te plannen, vanwege het drukke schema van Ajax.

Reactie minister-president

Op dit moment praten de politievakbonden niet met werkgevers en het kabinet. Bij de politie heerst het gevoel dat hun probleem niet voldoende serieus wordt genomen en daardoor niet de prioriteit verkrijgt. Maar, denkt minister-president Dick Schoof: "Ik ga ervan uit dat het een keer gaat lukken. Ik vind het jammer dat de bonden toch hebben besloten van tafel te gaan. Ik denk dat dit een strategie is."