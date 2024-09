Vermoedelijke opstelling Ajax: voert Farioli wijzigingen door na goede wedstrijd tegen Besiktas?

Ajax neemt het zondagmiddag in Waalwijk op tegen hekkensluiter RKC. De Amsterdammers boekten donderdag een geweldig resultaat in de Europa League tegen Besiktas (4-0), dus is er voor trainer Francesco Farioli geen reden zijn opstelling te wijzigen, zo verwacht het Algemeen Dagblad.

Volgens de krant zal Farioli tegen RKC dezelfde namen het veld in sturen als tegen Besiktas. Dat betekent dat de achterhoede voor Remko Pasveer weer zal bestaan uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato. Anton Gaaei, die donderdag ontbrak wegens een blessure, geldt nog als twijfelgeval voor de wedstrijd in Waalwijk. Mocht hij zich bij de selectie kunnen voegen, is de verwachting dat hij op de bank plaatsneemt.

Op het middenveld houdt Farioli naast Jordan Henderson en Kenneth Taylor vermoedelijk vast aan Kian Fitz-Jim. De aanvallende middenvelder wist tegen Besiktas de score te openen en speelde verder een erg sterke wedstrijd. Dat betekent dat Davy Klaassen genoegen moet nemen met een plek op de bank. In de voorhoede is vermoedelijk weer plek voor Mika Godts, goed voor twee goals tegen Besiktas, terwijl ook Brian Brobbey en Bertrand Traoré waarschijnlijk aan de aftrap verschijnen.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk

Houwen; Lelieveld, Van Gelderen, Van den Buijs, Meijers; Weidmann, Niemeijer, Oukili; Cleonise, Zawada, Margaret.

