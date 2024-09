Vito van Crooij kan jaar na vertrek bij Sparta terugkeren in de Eredivisie: vier clubs tonen belangstelling

(28) kan een jaar na zijn vertrek bij Sparta Rotterdam terugkeren in de Eredivisie. De aanvaller is transfervrij nadat zijn vertrek bij Al-Wehda eerder deze week werd ontbonden en zou in de concrete belangstelling van vier Nederlandse clubs staan, waarvan N.E.C. momenteel het meest concreet lijkt.

Dat meldt Voetbal International althans op bronnen rond Van Crooij. De aanvaller verliet Sparta in september vorig jaar en tekende voor drie seizoenen bij Al-Wehda. Waar hij in het Eredivisieseizoen 2022/23 namens de Rotterdammers nog in de dubbele cijfers belandde qua doelpunten én assists (twaalf om elf), wist Van Crooij in de Saudische competitie echter geen potten te breken. Na 26 wedstrijden, waarin hij niet één keer bij een doelpunt betrokken was, werd zijn nog twee jaar doorlopende contract dan ook ontbonden.

N.E.C. hoopt te profiteren van de transfervrije status van Van Crooij. De Nijmegenaren hebben volgens VI reeds gesprekken gevoerd met de oud-speler van VVV-Venlo en PEC Zwolle. Die heeft echter meerdere opties in Nederland: ook FC Groningen, FC Utrecht én Fortuna Sittard zouden hun interesse kenbaar hebben gemaakt bij het kamp-Van Crooij.

Het weekblad benoemt echter één reden waarom het voor alle vier deze clubs weleens lastig zou kunnen blijken om Van Crooij in te lijven: "Fiscaal gezien is het voor de buitenspeler aantrekkelijk nog wat langer in het Midden-Oosten te verblijven", leest het.

