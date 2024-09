Voetbaltickets te koop: voor 62 euro genieten op Mallorca, of Arne Slot in actie zien!

Ben je klaar om de opwinding van het voetbalveld rechtstreeks te ervaren? Pak je kans om live getuige te zijn van enkele van de meest meeslepende wedstrijden van het seizoen! In de ticketshop van FCUpdate kun je tickets kopen voor meerdere internationale topwedstrijden. Hier zijn de komende topwedstrijden waar je tickets voor kunt bemachtigen.

Datum: 27 oktober 2024, tijdstip n.n.b.

Locatie: Son Moix Stadium, Mallorca

Prijs: Tickets vanaf €62

Artikel gaat verder onder video

Zin in een heerlijke voetbaldag op het zonnige eiland Mallorca? De wedstrijd tussen Mallorca en Athletic Bilbao is dé kans om LaLiga live mee te maken! Of je nu een voetbalfan bent of gewoon wilt genieten van de sfeer, dit is een avond die je niet wilt missen. Kom naar het Son Moix Stadion en beleef het zelf. Tickets zijn al verkrijgbaar vanaf €62, dus zorg dat je erbij bent en boek snel!

Datum: 31 oktober 2024, 20:45

Locatie: Giuseppe Sinigaglia Stadium, Como

Prijs: Tickets vanaf €57

Serie A-fans, maak je klaar voor een geweldige wedstrijd! Como 1907 speelt tegen het sterke Lazio in een duel dat garant staat voor spektakel. In het sfeervolle Stadio Giuseppe Sinigaglia beleef je deze strijd van dichtbij:. Dit is jouw kans om live van topvoetbal te genieten in Italië. Tickets zijn al verkrijgbaar vanaf €57, dus wacht niet te lang en verzeker jezelf van een plek!

Datum: 3 oktober 2024, 21:00

Locatie: San Mamés Stadium, Bilbao

Prijs: Tickets vanaf €99

In de Europa League wacht een spannende wedstrijd tussen Athletic Bilbao en AZ! In het indrukwekkende San Mamés zullen Baskische en Nederlandse fans hun teams vol passie aanmoedigen. AZ is in topvorm, terwijl Bilbao altijd sterk is op eigen bodem. Tickets zijn al verkrijgbaar vanaf €99, dus zorg dat je erbij bent en mis deze Europese topavond niet!

Datum: 5 oktober 2024, 12:30

Locatie: Selhurst Park, Londen

Prijs: Tickets vanaf €416

De Premier League biedt een topwedstrijd tussen Crystal Palace en Liverpool in het sfeervolle Selhurst Park. Kijk uit naar een clash tussen Palace en het sterke Liverpool, met sterspelers zoals Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch in actie. Verwacht veel actie en schitterende doelpunten. Voor de echte Premier League-fan is dit een must-see! Tickets zijn beschikbaar vanaf €416. Zorg dat je erbij bent en beleef het live!

Alleen tickets, geen reis

In de ticketshop worden losse tickets aangeboden voor internationale wedstrijden. Reiskosten en verblijf zijn dus niet inbegrepen.

Wil je een voetbalwedstrijd bezoeken, maar heb je nog vragen over een bepaalde wedstrijd of wil je bijvoorbeeld met een grote groep gaan? Neem dan contact op met ons support team of bekijk onze FAQ pagina.