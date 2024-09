Willem II zet goede seizoenstart voort met overwinning op Waalwijkse buur

Met een 3-0 overwinning op RKC heeft Willem II een Brabantse derby in Tilburgs voordeel beslecht. In een matige wedstrijd met veel fouten en een laag tempo was een treffer van Ringo Meerveld het hoogtepunt. Na een handige actie legde de middenvelder de bal in de verre hoek, waarmee hij de promovendus van de vijfde plaats verzekerde.

Voor RKC stond er in de burenruzie tegen Willem II meer op het spel dan enkel eer en trots. De Waalwijkers bivakkeerden na vier wedstrijden puntloos onderaan, nadat de afgelopen drie duels met tien man beëindigd werden. Oskar Zawada en Yassin Oukili hadden hun schorsingen uitgezeten en trokken tegen de Tilburgers het derde tenue van hun ploeg aan, dat veel weg had van de kleding van Boca Juniors.

Net als de Argentijnse ploeg kleunden de Waalwijkers er soms stevig in, maar de voetballende kwaliteiten van het elftal van Henk Fräser was duidelijk niet van het niveau van ‘Xeneizes’. De eerste keer dat tegenstander Willem II het strafschopgebied bereikte raakten de bezoekers reeds het overzicht kwijt, waardoor Julian Lelieveld met zijn ingreep enkel zijn tegenstander raakte. Bas Nijhuis kon niet anders dan een strafschop geven, welke door Kyan Vaesen overtuigend werd binnengeschoten. Aan de bal was het niet veel beter voor de Waalwijkers: een enkele pass in de voeten van een medespeler was een zeldzaamheid. Willem II kon hier door een te laag tempo en matige passing niet van profiteren.

Toen de ploeg van Peter Maes zich iets vaker in liet zakken, speelde hetzelfde probleem RKC parten. Via een schot van Denilho Cleonise en een handige actie van Chris Lokesa werd de ploeg tweemaal gevaarlijk, maar door een groot aantal fouten en de sterke Willem II-verdediging stierven de meeste aanvalspogingen een vroege dood. In de counter waren de Tricolores kort voor rust dicht bij een treffer, maar na een paar snelle combinaties trof Jesse Bosch de paal. Een treffer was de doodsteek voor de ondermaatse Waalwijkers geweest, want eerder had Meerveld na een sterke individuele actie al de 2-0 binnengeschoten. Met een handige versnelling schakelde hij vier tegenstanders uit, waarna hij de bal vervolgens in de verre hoek krulde.

Uiteindelijk leek de doodsteek kort na rust te komen, toen een poging van Nick Doodeman via de hak van verdediger Roshon van Eijma ongelukkig binnenviel. Met drie nieuwe spelers binnen de lijnen was RKC juist enthousiast aan de tweede helft begonnen en had spits Zawada reeds een grote kans om zeep geholpen. De ploeg van Henk Fraser liet zich niet van de wijs brengen door de 3-0 en bleven de aanval zoeken, maar ondanks aardig veldspel werd er in de zestien niets gecreëerd. Thomas Didillon-Hödl hielp de Waalwijkers bijna een handje door de bal onhandig te verspelen, maar ook die opgelegde kans was niet aan Zawada besteed.

Willem II leverde de bal ondertussen steeds vaker in, tot woede van coach Peter Maes. De berispingen van de 60-jarige oefenmeester leken zijn ploeg wakker te schudden, waardoor de laatste fase voor de thuisploeg was. Handige tempoversnellingen zorgden voor het nodige gevaar, maar Jeremy Bokila wist zijn invalbeurt niet te bekronen met een doelpunt. Bij RKC solliciteerde een andere invaller (Liam van Gelderen) nog naar een rode kaart, maar Nijhuis spaarde de back. Zo maakt RKC andermaal een zwakke indruk en blijft het laatste, terwijl de Tilburgers met de overwinning naar een knappe vijfde plaats stijgen.