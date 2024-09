Xavi Simons blij met Oranje: 'Tijdje veel geslikt, maar dit smaakt naar meer'

is erg blij met het huidige Oranje en zijn rol daarin. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler van RB Leipzig begon niet geweldig aan zijn interlandcarrière, maar weet de laatste tijd zich steeds meer te onderscheiden.

De 21-jarige groeibriljant maakte in december 2022 zijn debuut bij Oranje, maar het duurde tot juni dit jaar tot Simons zijn eerste doelpunt of assists voor Nederland noteerde. Tegen IJsland (4-0), de laatste oefenwedstrijd voor het EK, maakte hij een goal. Op het EK trok hij vervolgens de goede lijn door: hij scoorde eenmaal en gaf drie assists. En ook zaterdag tegen Bosnië-Herzegovina (5-2) was Simons doeltreffend.

De oud-PSV'er was erg tevreden met het spel zaterdag. "Al die combinaties...", begint Simons tegen het Algemeen Dagblad. "Het was een mooie wedstrijd, nu op naar meer. Er zit veel frisheid in het team, we begrijpen elkaar op het veld. Er liepen veel jongens met techniek, dat maakt het makkelijker. Het plaatje is compleet."

Voor Simons is het ook fijn om te zien dat hij na moeizame eerste interlands nu echt zijn draai heeft gevonden bij het Nederlands elftal. "Alles komt met tijd, ik heb me er niet druk over gemaakt. Ik heb een tijdje veel geslikt, maar dat hoort er ook bij. Ik voel nu een goede dynamiek bij Oranje, daar wordt ik blij van." Simons mocht in de blessuretijd van de wedstrijd van zaterdag het vijfde Nederlandse doelpunt maken." Een doelpuntje is leuk als extraatje, maar de manier waarop we speelden is belangrijker. We hebben de halve finale (van het EK, red.) gehaald en we leggen de lat heel hoog."

