International verlaat Oranje wegens privé-omstandigheden, Koeman roept geen vervanger op

heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal voortijdig moeten verlaten in verband met privé-omstandigheden, zo laat de KNVB weten via de officiële kanalen. Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor de vleugelverdediger van Bayer Leverkusen, waardoor de selectie voor het duel met Duitsland van komende dinsdag nu nog uit 22 spelers bestaat.

In oktober 2023 debuteerde Frimpong in Oranje, in het met 1-2 verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk. Inmiddels staat de offensieve wingback van Leverkusen op zes A-interlands, waarin hij eenmaal scoorde en tevens een assist afleverde - beiden in het oefenduel met Canada (4-0) in aanloop naar het EK van afgelopen zomer. Op het eindtoernooi in Duitsland kwam Frimpong twee keer als invaller binnen de lijnen en had hij in het tweede pouleduel met Frankrijk een basisplaats.

Zaterdagavond zat Frimpong 90 minuten op de bank toen Oranje het Nations League-toernooi aftrapte tegen Bosnië en Herzegovina, dat met 5-2 klop kreeg. In Eindhoven kreeg Denzel Dumfries (Internazionale) de voorkeur als rechtsback in het 4-3-3-systeem van Koeman, terwijl Xavi Simons de positie rechts voorin (waarop Frimpong ook uit de voeten kan) toebedeeld kreeg.

Jeremie Frimpong leaves Oranje's training camp due to private circumstances.



Ronald Koeman will not call up a replacement, which means the squad consists of 22 players.



