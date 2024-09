Zeer 'Gronings' FC Groningen kan geen vuist maken tegen Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft de uitwedstrijd tegen FC Groningen in winst omgezet. Het werd zondagmiddag 0-1 door een treffer van Victor Edvardsen in de tweede helft. Go Ahead heeft daardoor tien punten uit zeven wedstrijden en staat op de zevende plek; Groningen staat met negen punten op de achtste plek.

Ondanks de nederlaag zal de opstelling van Groningen de supporters een lust voor het oog zijn geweest. Zeven van de elf basisklanten komen uit de provincie Groningen en uit de eigen jeugdopleiding van de club. Het ging om Leandro Bacuna, Thijmen Blokzijl, Jorg Schreuders, Luciano Valente, Thom van Bergen, Romano Postema en Wouter Prins, de vervanger van de geschorste Marvin Peersman.

Een van die spelers, Postema, dacht halverwege de eerste helft de 1-0 te maken. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de overzijde was even later een gigantische kans voor Go Ahead. Nadat doelman Etienne Vaessen ver zijn doel was uitgekomen en mistastte, liet Oliver Antman van dichtbij een uitstekende mogelijkheid liggen om de bal binnen te werken.

In de tweede helft was Go Ahead gevaarlijker dan Groningen. Vaessen bracht redding op een vrije trap van Jakob Breum, waarna twee doelpunten van Go Ahead werden afgekeurd wegens buitenspel. Een kopdoelpunt van Gerrit Nauber werd na een lange VAR-interventie afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd volgde de 0-1 alsnog: Edvardsen kon binnentikken nadat een inzet van Finn Stokkers nog werd gekeerd door Vaessen.