180 fans van Manchester United krijgen op wedstrijddag zeer slecht nieuws

Zo'n 180 supporters van Manchester United moeten de Europa League-uitwedstrijd tegen FC Porto noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Het vliegtuig dat hen naar Porto had moeten brengen, steeg donderdag niet op.

De fans hadden een vlucht geboekt via Sportsbreaks, de officiële reispartner van Manchester United. Technische problemen hielden het vliegtuig donderdagochtend aan de grond. Toen het vliegtuig wel kon opstijgen, werd vanwege onstuimige weersomstandigheden in Porto besloten om dat niet te doen.

Artikel gaat verder onder video

De fans zaten urenlang vast op het vliegveld van Manchester. Ze krijgen de kosten van de volledige voetbalreis terug van Sportsbreak. Ook zullen een ticket ontvangen voor de komende Europa League-thuiwedstrijd tegen Bodø/Glimt, zo maakt Manchester United bekend. De werkgever van Erik ten Hag zegt de situatie enorm te betreuren.

LEES OOK: Voetbalfans genieten van uitspraken Arne Slot: Manchester United moet het ontgelden

De wedstrijd tussen FC Porto en Manchester United begint donderdagavond om 21.00 uur in Estádio do Dragão. In de eerste Europa League-speelronde verloor Porto met 3-2 van Bodø/Glimt, terwijl Manchester United met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Twente.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Britse journalist vergelijkt Manchester United met opvallende Eredivisionist

Manchester United speelt op dit moment niet op de toppen van zijn kunnen.