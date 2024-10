'Chelsea-aanvoerder hoopt om opmerkelijke reden op transfer naar Barcelona'

In de hoop eindelijk verlost te zijn van zijn terugkerende blessures, zijn de zaakwaarnemers van Chelsea-verdediger op zoek naar een club in Zuid-Europa, zo meldt FootballTransfers. De 24-jarige rechtsback zou van zijn privé-fysiotherapeuten het advies hebben gekregen naar een warmer klimaat te verkassen, omdat dat beter zou zijn voor zijn fysieke gestel. Inmiddels zouden zowel FC Barcelona als Benfica zijn geïdentificeerd als mogelijke bestemming voor de 16-voudig international van Engeland.

Bovengenoemde site heeft begrepen dat de fysio's van James hem specifiek hebben geadviseerd naar Spanje of Portugal te verkassen. "Het geloof bestaat dat de hogere gemiddelde temperatuur, gecombineerd met de lagere snelheid in die competities, het risico op nieuwe blessures zou kunnen reduceren en James' carrière op topniveau kunnen verlengen", schrijft de Engelstalige tak van FootballTransfers.

Sinds zijn Chelsea-debuut heeft James niet minder dan 129 (!) wedstrijden moeten missen vanwege verschillende (spier)blessures, becijfert de website. Vorig seizoen kwam de rechtsback, in principe de eerste aanvoerder van The Blues, bijvoorbeeld maar elf keer in actie. Dit seizoen wacht hij in oktober nog altijd op zijn eerste speelminuten; de verwachting is dat James na de interlandbreak weer kan aansluiten bij de groepstraining. Wanneer hij weer in wedstrijdverband in actie kan komen, is echter nog niet duidelijk.

In Barcelona zou men ondanks de blessuregeschiedenis van James wel oren kunnen hebben naar zijn komst, zo denkt Football España. De Fransman Jules Koundé is momenteel eerste keus op de rechtsbackpositie, maar is van nature een centrale verdediger en zou door de komst van de Engelsman terug kunnen keren naar het hart van de defensie. Het Spaanse medium betwijfelt echter of Chelsea bereid is mee te werken aan het vertrek van James, die nog vastligt tot medio 2028.

