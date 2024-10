Beelden van Cole Palmer bij opstootje Chelsea – Nottingham gaan de wereld over

Beelden van Chelsea-middenvelder uit het duel met Nottingham Forest (1-1) zijn viraal gegaan. In de slotfase van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan, maar de sterspeler van de Londenaren viel op doordat hij op gepaste afstand op de grond ging zitten om toe te kijken.

Chelsea nam het zondagmiddag in eigen huis op tegen Nottingham Forest. Vlak na rust waren de bezoekers op voorsprong gekomen door een treffer van Chris Wood. Na bijna een uur spelen zette voormalig PSV’er Noni Madueke op aangeven van Palmer de eindstand op het bord.

LEES OOK: Sensationele Cole Palmer schrijft Premier League-geschiedenis en zet Stamford Bridge in vuur en vlam

In de slotfase van het duel sloeg de vlam in de pan. De meeste spelers van beide ploegen stonden in een groep elkaar te duwen en te trekken, maar Palmer nam geen deel aan het opstootje. De sterspeler van Chelsea, die de bijnaam ‘Cold Palmer’ heeft, hield zich koeltjes afzijdig en ging op de grond zitten om het tafereel te aanschouwen. Velen denken dat het alles te maken heeft met het feit dat Palmer een kwartier voor tijd al een gele kaart had ontvangen en zodoende geen tweede wilde riskeren.

LEES OOK: Noni Madueke draagt shirt van Ajax met naam van Quincy Promes

Straf voor Chelsea

Mogelijk gaat het duel met Nottingham nog een staartje krijgen voor de ploeg van Enzo Maresca. Chelsea kreeg namelijk al voor de tweede keer in een korte periode zes gele kaarten in één wedstrijd. Vorige keer kregen the Blues daar een boete van 25.000 pond voor, maar volgens Britse media zou deze na het duel van dit weekend minstens worden verdubbeld.

