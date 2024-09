Sensationele Cole Palmer schrijft Premier League-geschiedenis en zet Stamford Brigde in vuur en vlam

Voor was de eerste helft tussen Chelsea en Brighton & Hove Albion er een om niet snel te vergeten. The Blues staan halverwege de wedstrijd met 4-2 voor tegen The Seagulls op Stamford Bridge dankzij vier doelpunten van de 22-jarige middenvelder. Een weergaloze vrije trap van zo’n 25 meter, die goed was voor de 3-1, was het absolute hoogtepunt.

Met zijn vier doelpunten in een helft heeft Palmer geschiedenis geschreven in de Premier League. Hij is namelijk de eerste speler die het voor elkaar krijgt om voor rust vier treffers te maken in een wedstrijd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noni Madueke draagt shirt van Ajax met naam van Quincy Promes

Chelsea kwam in eigen huis na zeven minuten op achterstand tegen Brighton na een treffer van Georginio Rutter. Een klein kwartier later was het alweer 1-1, nadat Palmer na een vlijmscherpe aanval het eindstation was. Niet veel later mocht de Engelsman aanleggen vanaf elf meter en hij faalde niet oog in oog met Bart Verbruggen. De 3-1 kwam tot stand uit een schitterende vrije trap van zo’n 25 meter. Brighton deed via Carlos Baleba nog wat terug, maar vlak voor rust maakte Palmer zijn vierde. De middenvelder schoot hard raak in de korte hoek: 4-2.

LEES OOK: Chelsea verrast en schrijft absolute vedette niet in voor de Conference League

Palmer zeer belangrijk voor Chelsea

Op het moment van schrijven is Palmer betrokken geweest bij 43 doelpunten in 39 Premier League-wedstrijden voor The Blues. De middenvelder was 28 keer trefzeker en leverde daarnaast nog eens 15 assists af.

4 - Cole Palmer is the first player in Premier League history to score four goals before half-time in a single match. Cold. #CHEBHA pic.twitter.com/7dNiM1Ndd7 — OptaJoe (@OptaJoe) September 28, 2024 𝐙𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨! 🚀

Wat een 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 vrije trap van Cole Palmer, die binnen een half uur zijn hattrick maakt 🥶#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #CHEBHA — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 28, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chelsea deelt opnieuw megacontract uit en maakt verlenging tot 2033 wereldkundig

Chelsea deelt opnieuw een megacontract uit aan een van zijn spelers.