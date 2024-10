Arne Slot pakt met trefzekere Virgil van Dijk een punt op bezoek bij concurrent Arsenal

Liverpool heeft zondagavond gelijk gespeeld tegen Arsenal. In een gelijk opgaande wedstrijd waarin Arsenal in de eerste helft het overwicht had en Liverpool in de tweede leken The Gunners op een overwinning af te stevenen, maar moesten ze in de slotfase de gelijkmaker slikken: 2-2. Voor Arsenal waren Bukayo Saka en Mikel Merino trefzeker. Voor Liverpool vonden en Mohamed Salah het net.

Arne Slot moet naarmate het seizoen vordert langzaamaan steeds meer aanpassingen doen in zijn basiself. Diogo Jota was, nadat hij vorige week uit viel tegen Chelsea, nog niet beschikbaar vanwege een ribblessure. Hij werd in de spits vervangen door Darwin Nuñez. Curtis Jones startte weer in de basis. Vorige week was dat als vervanger van Alexis Mac Allister, vandaag kreeg hij de voorkeur boven Dominik Szoboszlai. Cody Gakpo moest genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Arsenal waren Jurriën Timber en Bukayo Saka weer van de partij nadat enige tijd uit de roulatie waren wegens blessures, terwijl William Saliba ontbrak vanwege een schorsing.

Arsenal kwam al snel op voorsprong in deze topper. Ben White stuurde Saka weg met een mooie lange bal, waarna de buitenspeler de bal controleerde, naar binnen trok en met links hard raak schoot in de korte hoek: 1-0. In de achttiende minuut was het alweer gelijk toen aanvoerder Virgil van Dijk scoorde na een corner van Trent Alexander-Arnold die verlengd werd door Luís Díaz: 1-1. Op slag van rust kwam Arsenal weer op voorsprong, nadat het al een lange fase de bovenliggende partij was. Declan Rice mocht aanleggen voor een vrije trap en legde de bal precies op het hoofd van Mikel Merino, die met zijn kopbal Caoimhín Kelleher kansloos liet: 2-1.

Na rust was Liverpool de bovenliggende partij. Het had veelvuldig balbezit en ging in hoog tempo op zoek naar de gelijkmaker. Het kwam echter nauwelijks tot grote kansen. Meestal volgde er na een lange aanval een afstandsschot, maar geen van die pogingen verontrustten doelman David Raya. Het was veelzeggend dat de gelijkmaker uiteindelijk viel na een counter van de bezoekers. Alexander-Arnold veroverde de bal en stuurde met een diepe pass Nuñez weg. De Uruguayaan dribbelde het strafschopgebied in legde de bal breed op Mohamed Salah, die kalm af werkte: 2-2.

Door de puntendeling is Manchester City de nieuwe koploper, gevolgd door Liverpool op één punt. Arsenal speelt midweeks uit tegen Preston in de achtste finale van de League Cup. Komend weekend wacht Arsenal de uitwedstrijd tegen Newcastle United. Liverpool speelt in hetzelfde bekertoernooi woensdag in en tegen Brighton. Daarna speelt het zaterdag in de Premier League thuis tegen datzelfde Brighton & Hove Albion.