AZ gaat in tweede helft ten onder tegen Athletic Club

AZ heeft donderdagavond in Bilbao verloren van Athletic Club. AZ hield lang stand tegen de nummer vijf van Spanje, maar verloor uiteindelijk toch: 2-0. De broers Williams maakten het verschil voor de Baskische grootmacht. Nico verzorgde de assist bij de eerste treffer, zijn oudere broer Iñaki tikte de bal binnen. Nico was ook bij de tweede treffer betrokken met een hard schot, waarna Oihan Sancet de rebound binnen schoot.

Bij AZ ontbrak Wouter Goes nog steeds wegens een voetblessure. Zijn plek werd, net als afgelopen zondag tegen FC Utrecht (1-2) ingenomen door Bruno Martins-Indi. Trainer Maarten Martens verraste in zijn basiself met het opstellen van Zico Buurmeester in de voorhoede. Hij speelde op de plek van Ibrahim Sadiq, die nog met een blessure kampte. Bij Athletic Club stonden beide Williams broers, Iñaki en EK-smaakmaker Nico, in de basis.

Artikel gaat verder onder video

AZ kwam in Bilbao al snel bijna op achterstand, maar in de 5e minuut raakte Yuri Berchiche de lat met een fraaie en harde knal vanaf de linkerkant net buiten het strafschopgebied. Dat was het startsein voor een fase waarin AZ alle zeilen moest bijzetten om het tempo van Athletic Club bij te benen. Maar ondanks een optisch overwicht creëerden de Basken nauwelijks kansen en kon AZ langzaam in de wedstrijd groeien. De beste kans voor rust was zelfs voor de Alkmaarders, maar Buurmeester koos er voor om zelf te schieten in plaats van de bal breed te geven op de volledig vrij staande Ruben van Bommel. Het schot van Buurmeester miste kracht en kon door Julen Agirrezabala simpel opgepakt worden.

In de tweede helft drukte Athletic Club AZ vanaf de aftrap weer ver terug. Maar de Alkmaarders streden voor wat ze waard waren en gaven nauwelijks kansen weg. Maar net toen AZ wat meer in de wedstrijd kwam sloeg Athletic toch toe. AZ leed via Alexandre Penetra in de 72e minuut slordig en onnodig balverlies op het middenveld, waarna Nico Williams er met de bal vandoor kon. Zijn voorzet met links bereikte zijn broer Nico, die knap af werkte: 1-0. Daarna probeerde AZ dichter bij het doel van de Basken te komen, maar kreeg het in de 85e minuut het deksel op de neus. Nico Williams zette aan, dribbelde naar binnen en schoot hard in. Rome-Jayden Owusu-Oduro redde nog, maar was daarna kansloos op de inzet van Oihan Sancet: 2-0.

Door de nederlaag heeft AZ drie punten uit twee wedstrijden. De volgende tegenstander in de Europa League is Tottenham Hotspur, waar AZ op 24 oktober op bezoek gaat. Athletic Club treft dan Slavia Praag, dat eerder op de avond gelijk speelde tegen Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 AZ-sterkhouder hoopt op Oranje: 'Dan is het WK van 2026 wel een bepaald richtpunt’

In gesprek met Voetbal International geeft een sterkhouder van AZ aan weleens aan Oranje te denken.