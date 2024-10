AZ is het helemaal kwijt en wint ook niet van Go Ahead Eagles

AZ heeft voor de zesde keer in successie niet kunnen winnen. Tegen Go Ahead Eagles gaf het een 2-0 voorsprong uit handen. Victor Edvardsen gleed vlak voor tijd de gelijkmaker binnen. Even dacht AZ via een penalty een buitenkansje te krijgen om alsnog te winnen, na een vermeende overtreding van Nauber op Mexx Meerdink. Scheidrechter Richard Martens wees (voor de tweede keer) naar de stip, maar kwam na ingrijpen van VAR Marc Nagtegaal terug op zijn beslissing.

AZ zit niet bepaald in een goede fase. De laatste vijf wedstrijden gingen allemaal verloren. De ziekenboeg is ruim bezet met onder meer Bruno Martins Indi en Wouter Goes. Daar voegde zich deze week nog Ruben van Bommel bij, de aanvaller viel al snel uit in het Europese uitduel bij Tottenham Hotspur. Na zijn rode kaart tegen PSV was verdediger David Mфller Wolfe geschorst voor het laatste Eredivisieduel deze speelronde en 300e thuiswedstrijd in de Eredivisie voor AZ.

Go Ahead Eagles was tot vorige week bezig met een goede serie waarin er werd gewonnen bij Sparta (1-2) en FC Groningen (0-1). In de Adelaarshorst werd Ajax op 1-1 gehouden en Heracles met 4-1 verslagen. Vorige week ging ‘Kowet’ met 1-5 onderuit in Deventer tegen Feyenoord.

Al deze cijfers maakten dat AZ als nummer zes begon aan de zondagavond wedstrijd met zestien punten en Go Ahead Eagles met drie punten minder als nummer negen.

Bij Go Ahead Eagles begon Oliver Edvardsen voor het eerst in de basis. De Noor was lang geblesseerd, maar de laatste weken al wel een paar keer goed ingevallen. Met de nodige afwezigen en huidige vorm was de eerste helft van AZ niet bijzonder hoogstaand. De meeste dreiging kwam van Poku. Go Ahead Eagles stak letterlijk de helpende hand toe om de thuisploeg op voorsprong te brengen. Eerst redde doelman Luc Plogmann nog knap op een inzet van Sven Mijnans. De aansluitende corner kwam in tweede instantie hoog voor het Go Ahead-doel waarna oud AZ-er Joris Kramer het nodig vond de bal weg te slaan. Troy Parott benutte de strafschop.

Go Ahead Eagles herpakt zich uitstekend en deelt nieuwe tik uit aan AZ

In de tweede helft ging het aanvankelijk snel. Denso Kasius schoot beheerst de 2-0 achter Plogmann. Vrijwel direct kwamen de gasten terug in de wedstrijd dankzij een rake kopbal van Gerrit Nauber. Na dit leuke begin van de tweede omgang viel het spelpeil toch weer ver terug. In het slotkwartier namen de bezoekers meer risico met aanvallende wissels. Het sorteerde effect want vlak voor tijd egaliseerde Victor Edvardsen en pakte Go Ahead Eagles een verdienstelijk punt. Het was wel even billenknijpen voor de Deventenaren toen Martens naar de stip wees. Tot opluchting van alles en iedereen uit Deventer kwam de arbiter terug op zijn besluit.

Komende zaterdag gaat AZ op bezoek bij Feyenoord in De Kuip. Go Ahead Eagles gaat zich opmaken voor de beladen IJsselderby tegen aartsrivaal PEC Zwolle dat op bezoek komt in Deventer.

