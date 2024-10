Basisklant van Feyenoord beleefde moeilijke dagen: 'Ik zat in mijn eentje te balen in mijn appartement'

Zijn nieuwe rol als eerste keeper van Feyenoord voelt voor ‘niet heel veel anders’ dan zijn reserverol. Hoewel hij wel wat meer verantwoordelijkheid voelt, zegt Wellenreuther dat hij in beide rollen alles deed om de ploeg te helpen. Wel erkent de doelman dat hij het in voorgaande seizoenen soms moeilijk had met zijn plek op de bank.

“Eigenlijk voelt het voor mij niet heel veel anders dan in de vorige seizoenen, waarin ik uiteindelijk ook best veel wedstrijden heb gekeept”, vertelt de Duitser, die de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow, in een interview met Feyenoord Magazine. “Ik ben een positieve jongen, heb een hekel aan mensen die alles van de negatieve kant bekijken.”

“Daarom heb ik de afgelopen jaren alles gegeven in mijn rol als tweede keeper”, legt Wellenreuther uit. “Ik wilde Justin Bijlow zo goed mogelijk voorbereiden op zijn wedstrijden. En tegelijkertijd deed ik er alles aan om zelf zo goed mogelijk voorbereid te zijn, als die kans zou komen. Natuurlijk heb ik weleens een mindere dag en zat ik in mijn eentje te balen in mijn appartement. Maar dan zette ik de volgende dag de knop weer om.”

Wellenreuther een na oudste Feyenoorder

Het is voor Wellenreuther ook belangrijk om het goede voorbeeld te geven, want met zijn 28 jaar behoort hij tot de oudere spelers van de selectie. Soms voelt hij zich nog ouder. “Dat komt misschien ook doordat ik na Trauner de oudste speler van de selectie ben. Dat realiseerde ik me ineens nadat Jahanbakhsh was vertrokken. Best bizar, vond ik. Automatisch wordt er als oudere speler meer van je verwacht. Die rol past mij wel. Ik ben altijd al meer een leider dan een volger geweest. Dat moet ook als keeper: je hebt een cruciale rol in het veld, doordat je het overzicht hebt.”

Vind jij dat Timon Wellenreuther de vaste eerste keeper van Feyenoord moet blijven? Laden... 29.1% Ja, hij verdient het 67.9% Nee, Bijlow moet terugkeren 3% Anders, namelijk... 302 stemmen

