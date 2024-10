Beerschot vergadert ondanks punt over toekomst Kuyt, Nederlander maakt zich ‘nul zorgen’

Dirk Kuyt en Beerschot hebben vrijdagavond het tweede punt van het seizoen vergaard. Op bezoek bij Westerlo werd met 2-2 gelijkgespeeld. Desondanks zal de clubleiding van de Antwerpse club volgens het Algemeen Dagblad maandag vergaderen over de toekomst van Kuyt, die zelf vertrouwen heeft het om te kunnen draaien.

Kuyt wist afgelopen seizoen te promoveren met Beerschot, maar begon vervolgens dramatisch aan het seizoen in de Belgische Pro League. Na een gelijkspel in de openingswedstrijd tegen OH Leuven werd er vervolgens acht keer op rij verloren. Met het tweede punt van het seizoen staat de formatie van Kuyt nog altijd op een troosteloze laatste plaats.

Ondanks het punt is de toekomst van Kuyt bij Beerschot nog altijd niet zeker. De leiding van de Antwerpse club zal maandag namelijk gaan vergaderen over de toekomst van de Nederlander. Toch maakt hij zich daar zelf ‘echt nul zorgen over’, zo stelt hij. “Ik weet wel dat dat kan gebeuren in het voetbal. Er worden nu veel dingen gezegd en geroepen, maar de beleidsbepalers en de mensen die de keuzes maken, zeggen mij iets anders.”

Beerschot heeft geen trainingsveld

Toch ziet Kuyt ook dat de club flink in de problemen zit. “We hebben geen veld om op te trainen”, illustreert hij dat. “Dat doen we in het stadion.” Afgelopen seizoen huurde Beerschot velden van de Belgische voetbalbond, maar is dit seizoen terug bij het eigen trainingscomplex, waar de velden in slechte staat zijn. “We hebben geprobeerd om uit te wijken, maar dat is vrij lastig. We hebben wat op andere velden getraind, maar we willen op een goed veld trainen. En dat hebben we deze week gedaan in het stadion. Het is mooi dat dit gelijk voor een resultaat op Westerlo zorgt.”

