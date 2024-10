Brian Priske twijfelt openlijk over klasse binnen selectie Feyenoord

Brian Priske heeft woensdagavond openlijk zijn vraagtekens gezet bij de kwaliteit binnen de selectie van Feyenoord. Volgens de Deense oefenmeester loopt er in aanvallend opzicht momenteel niet voldoende klasse rond.

Pierre van Hooijdonk vraagt zich tijdens het interview voorafgaand aan de wedstrijd tegen Girona in de Champions League af waarom Feyenoord zo moeizaam tot kansen en goals komt. Het antwoord van Priske is doodeerlijk: "Dat ligt aan individuele kwaliteit en aan relaties tussen individuele spelers. Als voormalig speler weet je dat het belangrijk is om elkaar goed te begrijpen, dat je precies weet waar de ander heen rent of waar de pass komt. Dat missen we op dit moment, die individuele kwaliteit en die laatste bal waarmee we elkaar kunnen helpen."

Feyenoord heeft deze zomer enkele wijzigingen ondergaan en verloor bovendien aanvalsleider Santiago Giménez onlangs aan een blessure. De aanvalslinie van woensdagavond bestaat uit Igor Paixao, Ayase Ueda en Ibrahim Osman. Waar Paixao al veel duels voor Feyenoord op zijn naam heeft staan, moest Ueda het vorig seizoen vooral doen met invalbeurten. Osman is pas bezig aan zijn eerste weken in Rotterdam. Voor middenvelders Antoni Milambo en Hwang In-beom zijn het ook de eerste weken waarin ze in de basis staan voor Feyenoord. Al die wijzigingen maken het aanvalsspel van Feyenoord nog niet per se messcherp, naast een stukje gebrek aan kwaliteit waar Priske op doelt.

