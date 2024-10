Carlo Ancelotti begint in aanloop naar Clásico opeens over Marco van Basten

Carlo Ancelotti gaf op vrijdag een persconferentie in aanloop naar El Clásico, die zondag op de planning staat. De Italiaanse coach liet weten dat kritiek hem niet deert, terwijl ook de naam van Marco van Basten viel.

De Clásico van zondag is weer een belangrijke. FC Barcelona is dit seizoen uit de startblokken geschoten en heeft momenteel drie punten meer dan De Koninklijke. Vooral aanvallend gezien maken de Catalanen veel indruk. Toch maakt Ancelotti zich geen zorgen. "Mij houdt 's nachts niemand wakker, ook al doet Barcelona het goed. Het is moeilijk een favoriet aan te wijzen in dit soort wedstrijden."

Real Madrid lijkt na weer een Champions League-overwinning wat minder te spelen dan vorig seizoen. De meningen daarover hoort Ancelotti niet. "Kritiek boeit me niet. Die hoor je toch, ook als je goede resultaten haalt. Ik ga van mezelf uit, krijg eerst mijn eigen ideeën helder en leg ze daarna aan de spelers uit. Maar je moet ook niet te veel zeggen en het simpel en duidelijk houden."

De succescoach begon daarna over Marco van Basten, iemand waarmee hij samenspeelde bij AC Milan. "Toen ik zelf voetbalde, was ik vaak heel bezorgd. Weet je wat Van Basten dan zei? Dat ik me moest ontspannen, aangezien onze strategie heel simpel moest zijn: hem de bal geven. Dat werkte ook vaak."

