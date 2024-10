Christian Eriksen: 'Als er een aanbod komt, dan neem ik dat serieus in overweging'

staat er voor open om zijn contract deze zomer te verlengen bij Manchester United. De Deense middenvelder heeft het goed naar zijn zin bij The Mancunians en zou een eventueel aanbod zeker serieus in overweging nemen.

Komende zomer loopt Eriksen uit zijn contract op Old Trafford, waardoor er al volop gespeculeerd wordt over de toekomst van de aanvallende middenvelder. Ajax wordt regelmatig in verband gebracht met de 32-jarige middenvelder, maar Eriksen zelf zou het verlengen van zijn contract bij Manchester United in ieder geval serieus overwegen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax ontvangt open sollicitatie: ‘Als Ajax mij benadert, dan sta ik daar zeker voor open'

"Ik heb het hier naar mijn zin. Echt, ik geniet van mijn tijd hier", geeft Eriksen aan in gesprek met Manchester Evening News: "Dus als er in de zomer een aanbod vanuit de club komt, dan neem ik dat zeker serieus in overweging", zegt Eriksen, die realistisch is en weet dat die beslissing bij de beleidsbepalers van Manchester United ligt: "Het ligt niet in mijn handen."

LEES OOK: Spitspositie bij Ajax blijft gemoederen bezighouden: ‘Het zou ook heel raar zijn…’

Eriksen staat sinds de zomer van 2022 onder contract in Manchester United. Eerder kwam hij in Engeland uit voor Brentford en speelde hij voor Internazionale, Tottenham Hotspur en Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Waarom Ajax wel/niet werk moet maken van de terugkeer van Antony

De kansen en de risico's van een terugkeer van Antony bij Ajax.