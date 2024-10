Spitspositie bij Ajax blijft gemoederen bezighouden: ‘Het zou ook heel raar zijn…’

Anco Jansen zou het vreemd vinden als Ajax-trainer Francesco Farioli gaat besluiten om te passeren. De spits zit momenteel in een vormcrisis, terwijl nadrukkelijk op de deur klopt. De spitspositie blijft zodoende een hot topic bij Ajax, die Farioli op de persconferentie verre van zich wilde houden.

Bij Voetbalpraat op ESPN komt de spitspositie bij Ajax ook ter sprake, maar ook hier geniet Brobbey de voorkeur "Ik zou met Brobbey blijven spelen", steekt Jansen van wal. "De vraag is wel of hij (Francesco Farioli, red.) drie wedstrijden in de week met dezelfde spelers gaat spelen. Dat verwacht ik niet. Ik denk dat hij ergens gaat rouleren, dus dat zou morgen (vandaag, red.) kunnen zijn. Maar dat is een aanname."

Jansen benadrukt dat hij tegen Qarabag ‘gewoon’’met Brobbey zou starten. “Je zou kunnen stellen dat het prima is, hoe het nu gaat", aldus de analist. “Dit is wel een moment waarop je kan kiezen om Weghorst erin te zetten", suggereert tafelgenoot Karim El Ahmadi op zijn beurt.

Daar is Jansen het niet helemaal mee eens. “Het zou ook heel raar zijn, als je hebt Farioli hebt gehoord dat Brobby onbetwist zijn eerste spits is, om dat nu te gaan wijzigen. Daarom denk ik dat hij nu gaat wijzigen, maar dat is puur op basis van belasting, waar Farioli het vaak over heeft. Ik denk niet hij dat gaat wisselen op basis van: ik ga mijn andere spits, eerste spits maken."

Farioli kan terugvallen op zijn roulatiebeleid bij Ajax

El Ahmadi heeft nog wel een suggestie voor Farioli. Zo kan de Italiaan zeggen dat hij gezien het drukke programma van Ajax wil rouleren. “Farioli kan altijd nog zeggen van: ik wil wel even rouleren deze wedstrijd. Brobbey krijgt rust en ik zet Weghorst erin. Anderzijds wil je Brobbey ook laten scoren”, stelt El Ahmadi.

Doelpunt Brobbey komt eraan

Volgens Jan Joost van Gangelen kan het ook nog een mentale kwestie worden bij de Ajax-spits. Zo was zijn enige treffer dit seizoen op 29 augustus tegen Jagiellonia Bialystok. El Ahmadi denkt wel dat Brobbey snel een doelpunt gaat maken. “Hij heeft natuurlijk wel kansen gemist, maar ik verwacht dat die goal wel snel gaat komen.”

Wie moet eerste spits zijn bij Ajax? Laden... 65.8% Brian Brobbey 26.1% Wout Weghorst 8% Chuba Akpom 597 stemmen

