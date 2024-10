Klaassen benaderde oud-Ajacied: ‘Zei dat ik hem ging halen’

werd zondagmiddag een van de Ajax-spelers met de meeste wedstrijden in Amsterdamse dienst in deze eeuw. De middenvelder werkte op bezoek bij Heracles Almelo (3-4) zijn 226ste duel voor Ajax af, waarmee hij evenaarde. Klaassen geeft na het duel aan zijn voormalig ploeggenoot hier al mee geconfronteerd te hebben.

Klaassen keerde halverwege september voor de tweede keer terug bij Ajax, nadat hij bij Internazionale uit zijn contract was gelopen. De middenvelder speelde eerder tussen 2011 en 2017 en later tussen 2020 en 2023 in de Johan Cruijff ArenA. In totaal kwam hij in zijn drie periodes in Amsterdam tot 226 officiële duels, waarmee hij goede vriend en oud-ploeggenoot Blind heeft geëvenaard.

Al voordat hij definitief terugkeerde in Amsterdam, wist Klaassen al dat hij in dat geval al snel Blind zou kunnen achterhalen. “Toen ik terugkwam, was er een statistiek die ik had gelezen”, stelt de routinier op de persconferentie na afloop van het duel met Heracles. “Toen zei ik al tegen Daley dat ik hem kwam halen. Ik zal hem zo gelijk even bellen”, lacht hij.

Klaassen blij met ontwikkeling Ajax

Voor Klaassen is zijn derde periode bij Ajax erg goed van start gegaan. In vijf wedstrijden was de middenvelder al drie keer trefzeker. Hoewel het zondag niet goed genoeg was, is de 31-jarige rechtspoot ook te spreken over de ontwikkeling van de ploeg. “Wat ik elke dag op de training zie, daar word ik heel blij van. Je kunt niet elke wedstrijd met 5-0 winnen, we zijn aan het bouwen. De fundering hebben we nu wel een beetje gelegd”, geeft hij aan.

