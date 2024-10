Dieter Burdenski, de oudste Eredivisiedebutant ooit, plotseling overleden op 73-jarige leeftijd

De oudste Eredivisie-debutant ooit, Dieter Burdenski, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media in zijn vaderland Duitsland. De keeper speelde in zijn lange loopbaan twaalf interlands voor het toenmalige West-Duitsland en is tot op de dag van vandaag de man met de meeste wedstrijden voor Werder Bremen achter zijn naam.

Burdenski kwam tussen 1972 en 1988 tot liefst 444 wedstrijden voor Werder. De doelman gold dan ook als absoluut clubicoon en was afgelopen zaterdag nog aanwezig in het Weserstadion, waar het elftal dat in 1999 de DFB-Pokal veroverde werd geëerd. Burdenski maakte als keeperstrainer deel uit van de technische staf van Werder, een functie die hij tot 2005 zou bekleden.

In zijn nadagen dook Burdenski ineens op bij Vitesse. Op 4 november 1990 debuteerde hij voor de Arnhemmers, in een met 0-2 gewonnen uitduel bij aartsrivaal NEC. De keeper was op dat moment liefst 39 jaar, waarmee hij volgens Voetbalstats.nl nog altijd (met afstand) de oudste debutant ooit is op het hoogste niveau in Nederland. Burdenski zou uiteindelijk drie wedstrijden voor Vitesse spelen en raakte zijn plek onder de lat weer kwijt toen de eerste keeper, Raimond van der Gouw, terugkeerde van een schorsing.

BILD schrijft dat Burdenski woensdagmiddag 'geheel onverwacht' is overleden in een ziekenhuis in Bremen. De keeper, die ook succes had als zakenman, werd 73 jaar.

Die #Werder-Familie trauert um Dieter #Burdenski. 🖤



Werders Ehrenspielführer und Rekord-Bundesligaspieler ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. 🕯️



Wir werden dich vermissen, Dieter.



Ein Nachruf 👉 https://t.co/OovprdJQ98 pic.twitter.com/NIgE13XLy7 — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 9, 2024 Dieter Burdenski overleden😢.



Duitse topkeeper, die op zijn 39e ineens opdook in de Eredivisie. Frank Heinen maakte er in 2018 een schitterende Eindsignaal over. Met een glansrol voor een dertigjarige Arno Vermeulen.



Volledige video👇🏻https://t.co/O8mXJZGxkg pic.twitter.com/sqqR6FSxpU — Rypke Bakker (@RypkeBakker) October 9, 2024

